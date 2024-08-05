https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964254293.html

Россияне не пострадали из-за беспорядков в Бангладеш, заявили в МИД

Россияне не пострадали из-за беспорядков в Бангладеш, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2024

Россияне не пострадали из-за беспорядков в Бангладеш, заявили в МИД

Согласно данным российского посольства в Дакке, граждане России не пострадали в ходе беспорядков в Бангладеш, сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:57

2024-08-05T18:57

2024-08-05T19:10

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беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Согласно данным российского посольства в Дакке, граждане России не пострадали в ходе беспорядков в Бангладеш, сообщается на сайте МИД РФ."По данным нашего посольства в Дакке, граждане России во время беспорядков не пострадали", - говорится в сообщении.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964255194.html

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дакка (город)

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в мире, россия, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш