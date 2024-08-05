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Россияне не пострадали из-за беспорядков в Бангладеш, заявили в МИД
Россияне не пострадали из-за беспорядков в Бангладеш, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2024
Россияне не пострадали из-за беспорядков в Бангладеш, заявили в МИД
Согласно данным российского посольства в Дакке, граждане России не пострадали в ходе беспорядков в Бангладеш, сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:57
2024-08-05T18:57
2024-08-05T19:10
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Согласно данным российского посольства в Дакке, граждане России не пострадали в ходе беспорядков в Бангладеш, сообщается на сайте МИД РФ."По данным нашего посольства в Дакке, граждане России во время беспорядков не пострадали", - говорится в сообщении.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
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в мире, россия, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш
В мире, Россия, Бангладеш, Дакка (город), Беспорядки в Бангладеш
Россияне не пострадали из-за беспорядков в Бангладеш, заявили в МИД
МИД РФ: по данным посольства в Дакке, беспорядки не затронули россиян