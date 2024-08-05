https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964224437.html

Командующий армией Бангладеш проведет переговоры со студгруппами, пишут СМИ

Командующий армией Бангладеш проведет переговоры со студгруппами, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024

Командующий армией Бангладеш проведет переговоры со студгруппами, пишут СМИ

Командующий сухопутными войсками Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман в ближайшее время проведет переговоры с представителями всех студенческих и преподавательских... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:58

2024-08-05T16:58

2024-08-05T16:58

в мире

бангладеш

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

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БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман в ближайшее время проведет переговоры с представителями всех студенческих и преподавательских групп, участвовавших в организации антиправительственных демонстраций в городах страны, сообщает газета Daily Star со ссылкой на пресс-службу командования вооруженных сил Бангладеш. "Командующий сухопутными войсками генерал Вакер-Уз-Заман в ближайшее время проведет переговоры с представителями всех студенческих и преподавательских групп и организаций", - говорится в сообщении пресс-службы, которое цитирует газета. После отставки и выезда из страны бывшего премьер-министра Шейх Хасины генерал Вакер-Уз-Заман начал формировать временное правительство Бангладеш. Вечером в понедельник он уже встретился с руководителями оппозиционных партий, сообщает издание.

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в мире, бангладеш, шейх хасина, беспорядки в бангладеш