https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964196172.html

В Бангладеш восстановили широкополосный доступ в интернет

В Бангладеш восстановили широкополосный доступ в интернет - РИА Новости, 05.08.2024

В Бангладеш восстановили широкополосный доступ в интернет

Широкополосный доступ в интернет, включая 4G, который власти Бангладеш отключили днем в воскресенье из-за возникших в стране массовых беспорядков, на данный... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:44

2024-08-05T15:44

2024-08-05T15:44

в мире

бангладеш

беспорядки в бангладеш

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БАНГКОК, 5 авг - РИА Новости. Широкополосный доступ в интернет, включая 4G, который власти Бангладеш отключили днем в воскресенье из-за возникших в стране массовых беспорядков, на данный момент полностью восстановлен, сообщает газета The Daily Star со ссылкой на местных провайдеров интернета. В понедельник доступ в интернет восстанавливался поэтапно: около 10.30 по местному времени (07.30 мск) стало можно пользоваться браузерами и электронной почтой, однако вход в социальные сети был по-прежнему недоступен, говорится в сообщении. В настоящее время широкополосный доступ восстановлен полностью, включая 4G, а также открылся доступ к социальным сетям и интернет-платформам, которые не работали более суток, сообщает издание.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964065990.html

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в мире, бангладеш, беспорядки в бангладеш