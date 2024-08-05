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В Бангладеш восстановили широкополосный доступ в интернет
В Бангладеш восстановили широкополосный доступ в интернет - РИА Новости, 05.08.2024
В Бангладеш восстановили широкополосный доступ в интернет
Широкополосный доступ в интернет, включая 4G, который власти Бангладеш отключили днем в воскресенье из-за возникших в стране массовых беспорядков, на данный... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:44
2024-08-05T15:44
2024-08-05T15:44
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бангладеш
беспорядки в бангладеш
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БАНГКОК, 5 авг - РИА Новости. Широкополосный доступ в интернет, включая 4G, который власти Бангладеш отключили днем в воскресенье из-за возникших в стране массовых беспорядков, на данный момент полностью восстановлен, сообщает газета The Daily Star со ссылкой на местных провайдеров интернета. В понедельник доступ в интернет восстанавливался поэтапно: около 10.30 по местному времени (07.30 мск) стало можно пользоваться браузерами и электронной почтой, однако вход в социальные сети был по-прежнему недоступен, говорится в сообщении. В настоящее время широкополосный доступ восстановлен полностью, включая 4G, а также открылся доступ к социальным сетям и интернет-платформам, которые не работали более суток, сообщает издание.
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В мире, Бангладеш, Беспорядки в Бангладеш
В Бангладеш восстановили широкополосный доступ в интернет
Daily Start: в Бангладеш полностью восстановили широкополосный доступ в интернет