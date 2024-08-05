Рейтинг@Mail.ru
В Бангладеш восстановили широкополосный доступ в интернет - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964196172.html
В Бангладеш восстановили широкополосный доступ в интернет
В Бангладеш восстановили широкополосный доступ в интернет - РИА Новости, 05.08.2024
В Бангладеш восстановили широкополосный доступ в интернет
Широкополосный доступ в интернет, включая 4G, который власти Бангладеш отключили днем в воскресенье из-за возникших в стране массовых беспорядков, на данный... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:44
2024-08-05T15:44
в мире
бангладеш
беспорядки в бангладеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964196977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5eca4b3549569a91307e368cb1744308.jpg
БАНГКОК, 5 авг - РИА Новости. Широкополосный доступ в интернет, включая 4G, который власти Бангладеш отключили днем в воскресенье из-за возникших в стране массовых беспорядков, на данный момент полностью восстановлен, сообщает газета The Daily Star со ссылкой на местных провайдеров интернета. В понедельник доступ в интернет восстанавливался поэтапно: около 10.30 по местному времени (07.30 мск) стало можно пользоваться браузерами и электронной почтой, однако вход в социальные сети был по-прежнему недоступен, говорится в сообщении. В настоящее время широкополосный доступ восстановлен полностью, включая 4G, а также открылся доступ к социальным сетям и интернет-платформам, которые не работали более суток, сообщает издание.
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964065990.html
бангладеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964196977_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f054b3f5d8b165db0090af43dadbabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бангладеш, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Беспорядки в Бангладеш
В Бангладеш восстановили широкополосный доступ в интернет

Daily Start: в Бангладеш полностью восстановили широкополосный доступ в интернет

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMANПротестующие собрались у здания парламента в Дакке
Протестующие собрались у здания парламента в Дакке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
Протестующие собрались у здания парламента в Дакке
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 5 авг - РИА Новости. Широкополосный доступ в интернет, включая 4G, который власти Бангладеш отключили днем в воскресенье из-за возникших в стране массовых беспорядков, на данный момент полностью восстановлен, сообщает газета The Daily Star со ссылкой на местных провайдеров интернета.
В понедельник доступ в интернет восстанавливался поэтапно: около 10.30 по местному времени (07.30 мск) стало можно пользоваться браузерами и электронной почтой, однако вход в социальные сети был по-прежнему недоступен, говорится в сообщении.
В настоящее время широкополосный доступ восстановлен полностью, включая 4G, а также открылся доступ к социальным сетям и интернет-платформам, которые не работали более суток, сообщает издание.
Антиправительственная демонстрация в Дакке, Бангладеш. 4 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Не менее 300 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш
Вчера, 08:53
 
В миреБангладешБеспорядки в Бангладеш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала