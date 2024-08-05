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СМИ: ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Британии - РИА Новости, 05.08.2024
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15:26 05.08.2024 (обновлено: 16:04 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964192736.html
СМИ: ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Британии
СМИ: ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Британии - РИА Новости, 05.08.2024
СМИ: ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Британии
Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании, сообщило издание Hindu со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:26
2024-08-05T16:04
в мире
бангладеш
великобритания
беспорядки в бангладеш
шейх хасина
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании, сообщило издание Hindu со ссылкой на источники.&quot;Хасина попросила убежища от Великобритании. Ее сестра &lt;...&gt;, у которой уже есть гражданство Великобритании, сопровождает ее&quot;, — говорится в публикации.Ранее сегодня стало известно, что Шейх Хасина с сестрой покинула официальную резиденцию в Дакке на фоне беспорядков и отправилась в более безопасное место. По информации телеканала NDTV, она приземлилась на индийской авиабазе Хиндон в Газиабаде.Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в стране сформируют временное правительство.Беспорядки в БангладешМассовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились накануне, после того как организация "Студенческое движение против дискриминации" объявила о многодневной "акции несотрудничества" с властями. Столкновения студентов, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки, в которых погибли не менее 300 человек.Правительство ввело в Дакке и других городах комендантский час, дни c 5 по 7 августа объявили выходными во всей стране.Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.В 2017-м правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в июне этого года Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Это спровоцировало новую волну протестов.
https://ria.ru/20240805/otstavki-1964183238.html
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Кровавые протесты в Бангладеш
Кровавые протесты в Бангладеш
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в мире, бангладеш, великобритания, беспорядки в бангладеш, шейх хасина
В мире, Бангладеш, Великобритания, Беспорядки в Бангладеш, Шейх Хасина
СМИ: ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Британии

Hindu: ушедшая в отставку премьер Бангладеш Хасина попросила убежище в Британии

© AP Photo / Kimimasa MayamaПремьер-министр Бангладеш Шейх Хасина
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании, сообщило издание Hindu со ссылкой на источники.
«

"Хасина попросила убежища от Великобритании. Ее сестра <...>, у которой уже есть гражданство Великобритании, сопровождает ее", — говорится в публикации.

Ранее сегодня стало известно, что Шейх Хасина с сестрой покинула официальную резиденцию в Дакке на фоне беспорядков и отправилась в более безопасное место. По информации телеканала NDTV, она приземлилась на индийской авиабазе Хиндон в Газиабаде.
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Беспорядки в Бангладеш

Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились накануне, после того как организация "Студенческое движение против дискриминации" объявила о многодневной "акции несотрудничества" с властями. Столкновения студентов, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки, в которых погибли не менее 300 человек.
Правительство ввело в Дакке и других городах комендантский час, дни c 5 по 7 августа объявили выходными во всей стране.
Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.
В 2017-м правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в июне этого года Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Это спровоцировало новую волну протестов.
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В миреБангладешВеликобританияБеспорядки в БангладешШейх Хасина
 
 
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