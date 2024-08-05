https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964185066.html

В Бангладеш могут усилиться позиции прозападных сил, считает эксперт

В Бангладеш могут усилиться позиции прозападных сил, считает эксперт - РИА Новости, 05.08.2024

В Бангладеш могут усилиться позиции прозападных сил, считает эксперт

На фоне отставки Шейх Хасины с поста премьер-министра Бангладеш в стране может значительно усилиться Националистическая партия Бангладеш (НПБ), которая... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:57

2024-08-05T14:57

2024-08-05T15:08

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дакка (город)

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шейх хасина

аэс руппур

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На фоне отставки Шейх Хасины с поста премьер-министра Бангладеш в стране может значительно усилиться Националистическая партия Бангладеш (НПБ), которая сотрудничает с исламистами и выступает с прозападных позиций, что потенциально может повлиять на сотрудничество с Россией, заявила РИА Новости исследователь Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Мария Савищева. Хасина и ее сестра на фоне беспорядков ранее покинули официальную резиденцию в столице Бангладеш Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 со ссылкой на журналиста сообщал, что Хасина ушла в отставку и могла уехать из страны в Финляндию. "Ситуация может повлиять на сотрудничество с Россией. Не знаю, насколько она повлияет на проект АЭС "Руппур" (где задействованы российские специалисты -ред.). Националистическая партия Бангладеш традиционно занимает прозападные позиции, соответственно, в современной ситуации антироссийские. С другой стороны, вряд ли проект "Руппур" будет свернут, будет продолжаться при любом правительстве, потому что Бангладеш нужны энерговырабатывающие мощности", - сказала Савищева в беседе с агентством. Она отметила, что в стране за власть борются две основные партии: "Авами Лига" - партия Шейх Хасины и Националистическая партия Бангладеш (НПБ), которая вместе с исламистами находилась в оппозиции. "Их костяк состоит из военных. В условиях неспособности правящей партии уже продолжительное время взять ситуацию с протестами в стране под контроль, возможно, более выгодные позиции будут именно у НПБ", - подчеркнула Савищева, отметив, что пока не ясно, насколько усилятся националисты, ведь их позиции долгое время были слабыми. По её словам, внешнего вмешательства в конфликт в Бангладеш в настоящее время не наблюдается. "Сейчас мы видим, что ситуация под контроль пытаются взять военные. (Главком армии -ред.) Вакер-Уз-Заман уже заявил, что Шейх Хасина ушла в отставку... Однако, сама Шейх Хасина заявление о своей отставке еще не сделала", - сказала эксперт. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране.

https://ria.ru/20240724/bangladesh-1961727261.html

https://ria.ru/20240724/protesty-1961786175.html

https://ria.ru/20231215/bangladesh-1916095196.html

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в мире, бангладеш, дакка (город), россия, шейх хасина, аэс руппур