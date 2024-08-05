https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964171367.html

В Бангладеш протестующие подожгли мемориальный музей отца премьера

В Бангладеш протестующие подожгли мемориальный музей отца премьера - РИА Новости, 05.08.2024

В Бангладеш протестующие подожгли мемориальный музей отца премьера

Протестующие в столице Бангладеш Дакке подожгли мемориальный музей Муджибура Рахмана, первого президента страны и отца подавшей в отставку премьер-министра Шейх РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:28

2024-08-05T14:28

2024-08-05T14:30

в мире

бангладеш

беспорядки в бангладеш

дакка (город)

шейх хасина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964172847_0:90:481:360_1920x0_80_0_0_ba4154b008206a888cf3a98e9f4d0a15.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Протестующие в столице Бангладеш Дакке подожгли мемориальный музей Муджибура Рахмана, первого президента страны и отца подавшей в отставку премьер-министра Шейх Хасины, сообщает издание Dhaka Tribune."Протестующие в понедельник подожгли ряд важных объектов в Дакке, в том числе мемориальный музей Бангабандху (прозвище Муджибура Рахмана - ред.)", - сообщает издание.Как отмечается, участники беспорядков также подожгли один из офисов партии Шейх Хасины "Авами Лига", а также офис ее председателя.Ранее премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку. Позднее телеканал добавил, что Хасина прибыла в индийский город Агартала.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.

https://ria.ru/20240722/bangladesh-1961114406.html

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964130911.html

бангладеш

дакка (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бангладеш, беспорядки в бангладеш, дакка (город), шейх хасина