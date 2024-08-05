https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964151856.html

В Бангладеш протестующие разгромили дом главы МВД, пишут СМИ

В Бангладеш протестующие разгромили дом главы МВД, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024

В Бангладеш протестующие разгромили дом главы МВД, пишут СМИ

Участники беспорядков в столице Бангладеш Дакке разгромили дом министра внутренних дел страны Асадуззамана Хана, сообщает издание Dhaka Tribune. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:36

2024-08-05T13:36

2024-08-05T13:53

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дакка (город)

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участники беспорядков в столице Бангладеш Дакке разгромили дом министра внутренних дел страны Асадуззамана Хана, сообщает издание Dhaka Tribune."В понедельник люди разгромили резиденцию министра внутренних дел Асадуззамана Хана в районе Дханмонди. Очевидцы рассказали, что тысячи протестующих прорвались через вход и вошли в резиденцию министра", - сообщает издание.Как отмечается, из дома валит дым, а в помещениях совершаются акты вандализма.Ранее премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков ранее покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку. Позднее телеканал добавил, что Хасина прибыла в индийский город Агартала.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране.

https://ria.ru/20240805/indiya-1964138680.html

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в мире, бангладеш, шейх хасина, дакка (город), беспорядки в бангладеш