https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964141157.html

В Бангладеш сформируют временное правительство

В Бангладеш сформируют временное правительство - РИА Новости, 05.08.2024

В Бангладеш сформируют временное правительство

Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что после отставки премьера Шейх Хасины будет сформировано временное правительство. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:05

2024-08-05T13:05

2024-08-05T13:15

в мире

бангладеш

беспорядки в бангладеш

дакка (город)

шейх хасина

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что после отставки премьера Шейх Хасины будет сформировано временное правительство."После плодотворного обсуждения со всеми политическими париями мы решили сформировать временное правительство", - приводит слова главкома армии издание Dhaka Tribune.Как он отметил, будет проведена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.Хасина и ее сестра на фоне беспорядков ранее покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 со ссылкой на журналиста сообщал, что Хасина ушла в отставку и могла уехать из страны в Финляндию.Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране.

https://ria.ru/20240719/bangladesh-1960842035.html

https://ria.ru/20240805/indiya-1964138680.html

бангладеш

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в мире, бангладеш, беспорядки в бангладеш, дакка (город), шейх хасина