https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964141157.html
В Бангладеш сформируют временное правительство
В Бангладеш сформируют временное правительство - РИА Новости, 05.08.2024
В Бангладеш сформируют временное правительство
Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что после отставки премьера Шейх Хасины будет сформировано временное правительство. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:05
2024-08-05T13:05
2024-08-05T13:15
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что после отставки премьера Шейх Хасины будет сформировано временное правительство."После плодотворного обсуждения со всеми политическими париями мы решили сформировать временное правительство", - приводит слова главкома армии издание Dhaka Tribune.Как он отметил, будет проведена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.Хасина и ее сестра на фоне беспорядков ранее покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 со ссылкой на журналиста сообщал, что Хасина ушла в отставку и могла уехать из страны в Финляндию.Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране.
https://ria.ru/20240719/bangladesh-1960842035.html
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в мире, бангладеш, беспорядки в бангладеш, дакка (город), шейх хасина
В мире, Бангладеш, Беспорядки в Бангладеш, Дакка (город), Шейх Хасина
В Бангладеш сформируют временное правительство
Главком армии Бангладеш: после отставки Хасины будет сформировано правительство
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что после отставки премьера Шейх Хасины будет сформировано временное правительство.
"После плодотворного обсуждения со всеми политическими париями мы решили сформировать временное правительство", - приводит слова главкома армии издание Dhaka Tribune.
Как он отметил, будет проведена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.
Хасина и ее сестра на фоне беспорядков ранее покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 со ссылкой на журналиста сообщал, что Хасина ушла в отставку и могла уехать из страны в Финляндию.
Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране.