https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964065990.html
Не менее 300 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш
Не менее 300 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш - РИА Новости, 05.08.2024
Не менее 300 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш
Не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш, из них 94 погибли в воскресенье, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на данные полиции,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:53
2024-08-05T08:53
2024-08-05T12:24
бангладеш
пакистан
в мире
беспорядки в бангладеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964073977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef2034f28e5e75c8d822cebe34b8e761.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш, из них 94 погибли в воскресенье, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на данные полиции, врачей и властей. Местная газета Daily Star ранее сообщала, что число погибших в результате беспорядков в Бангладеш в течение дня в воскресенье увеличилось до 93, включая 14 сотрудников полиции. "Общее число погибших в результате столкновений в Бангладеш выросло по меньшей мере до 300 человек, после того как в воскресенье погибли 94 человека в самый смертоносный день за недели антиправительственных демонстраций", - говорится в сообщении агентства. Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране, сообщала Daily Star. Операторы мобильной связи получили от государственных регулирующих органов инструкции об отключении мобильного интернета и мобильных приложений, в настоящее время доступ в интернет в Бангладеш ограничен, также сообщала газета. Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, в результате действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как система, ранее приостановленная, была снова введена в действие. По системе квотирования преимущество при поступлении на работу в государственный аппарат имеют выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством в госслужбе и инвалидов.
https://ria.ru/20240724/protesty-1961786175.html
https://ria.ru/20240724/bangladesh-1961727261.html
https://ria.ru/20240721/gosdep-1960988261.html
бангладеш
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964073977_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_679d81341797f2e6f30d56337bb386f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бангладеш, пакистан, в мире, беспорядки в бангладеш
Бангладеш, Пакистан, В мире, Беспорядки в Бангладеш
Не менее 300 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш
Франс Пресс: не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш, из них 94 погибли в воскресенье, передает агентство Франс Пресс
, ссылаясь на данные полиции, врачей и властей.
Местная газета Daily Star ранее сообщала, что число погибших в результате беспорядков в Бангладеш в течение дня в воскресенье увеличилось до 93, включая 14 сотрудников полиции.
«
"Общее число погибших в результате столкновений в Бангладеш выросло по меньшей мере до 300 человек, после того как в воскресенье погибли 94 человека в самый смертоносный день за недели антиправительственных демонстраций", - говорится в сообщении агентства.
Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке
и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране, сообщала Daily Star.
Операторы мобильной связи получили от государственных регулирующих органов инструкции об отключении мобильного интернета и мобильных приложений, в настоящее время доступ в интернет в Бангладеш ограничен, также сообщала газета.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, в результате действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как система, ранее приостановленная, была снова введена в действие.
По системе квотирования преимущество при поступлении на работу в государственный аппарат имеют выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана
1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством в госслужбе и инвалидов.