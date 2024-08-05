https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964065990.html

Не менее 300 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш

Не менее 300 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш - РИА Новости, 05.08.2024

Не менее 300 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш

Не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш, из них 94 погибли в воскресенье, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на данные полиции,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T08:53

2024-08-05T08:53

2024-08-05T12:24

бангладеш

пакистан

в мире

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш, из них 94 погибли в воскресенье, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на данные полиции, врачей и властей. Местная газета Daily Star ранее сообщала, что число погибших в результате беспорядков в Бангладеш в течение дня в воскресенье увеличилось до 93, включая 14 сотрудников полиции. "Общее число погибших в результате столкновений в Бангладеш выросло по меньшей мере до 300 человек, после того как в воскресенье погибли 94 человека в самый смертоносный день за недели антиправительственных демонстраций", - говорится в сообщении агентства. Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране, сообщала Daily Star. Операторы мобильной связи получили от государственных регулирующих органов инструкции об отключении мобильного интернета и мобильных приложений, в настоящее время доступ в интернет в Бангладеш ограничен, также сообщала газета. Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, в результате действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как система, ранее приостановленная, была снова введена в действие. По системе квотирования преимущество при поступлении на работу в государственный аппарат имеют выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством в госслужбе и инвалидов.

https://ria.ru/20240724/protesty-1961786175.html

https://ria.ru/20240724/bangladesh-1961727261.html

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бангладеш, пакистан, в мире, беспорядки в бангладеш