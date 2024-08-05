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В Бангладеш демонстранты разгромили здания госучреждений - РИА Новости, 05.08.2024
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23:07 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/bangladesh--1964284238.html
В Бангладеш демонстранты разгромили здания госучреждений
В Бангладеш демонстранты разгромили здания госучреждений - РИА Новости, 05.08.2024
В Бангладеш демонстранты разгромили здания госучреждений
Участники беспорядков в Бангладеш разгромили здания нескольких госучреждений и дома ряда представителей политической партии "Авами лига" на фоне отставки ее... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T23:07
2024-08-05T23:07
беспорядки в бангладеш
шейх хасина
бангладеш
в мире
дакка (город)
великобритания
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участники беспорядков в Бангладеш разгромили здания нескольких госучреждений и дома ряда представителей политической партии "Авами лига" на фоне отставки ее лидера и премьер-министра страны Шейх Хасины, уже бывшая резиденция которой также подверглась разграблению, сообщает издание UNB со ссылкой на лидеров партии. "Вскоре после того, как было объявлено об отставке Шейх Хасины, группа людей изуродовала и подожгла резиденцию государственного министра по делам экспатов и трудоустройства иностранцев... Кроме того, нападениям и вандализму подверглись дома городского департамента юстиции и городского секретаря "Авами лиги"..., члена парламента от "Авами лиги" и... президента столичного отделения "Авами лиги", - пишет издание. Помимо этого, как сообщает UNB, участники беспорядков разгромили и разграбили предприятия нескольких бизнесменов, поддерживающих партию "Авами лига", подожгли офис начальника районного отдела полиции и сожгли в ходе столкновений с полицией в понедельник днем два полицейских мотоцикла. Также, по данным соцсетей, участники беспорядков ворвались в резиденцию самой Шейх Хасины и стали выносить из нее мебель, посуду и домашний скот. В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964260034.html
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бангладеш
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беспорядки в бангладеш, шейх хасина, бангладеш, в мире, дакка (город), великобритания
Беспорядки в Бангладеш, Шейх Хасина, Бангладеш, В мире, Дакка (город), Великобритания
В Бангладеш демонстранты разгромили здания госучреждений

UNB: демонстранты в Бангладеш громят здания госучреждений и резиденции политиков

© AP Photo / Rajib DharАнтиправительственная демонстрация в Бангладеш
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участники беспорядков в Бангладеш разгромили здания нескольких госучреждений и дома ряда представителей политической партии "Авами лига" на фоне отставки ее лидера и премьер-министра страны Шейх Хасины, уже бывшая резиденция которой также подверглась разграблению, сообщает издание UNB со ссылкой на лидеров партии.
"Вскоре после того, как было объявлено об отставке Шейх Хасины, группа людей изуродовала и подожгла резиденцию государственного министра по делам экспатов и трудоустройства иностранцев... Кроме того, нападениям и вандализму подверглись дома городского департамента юстиции и городского секретаря "Авами лиги"..., члена парламента от "Авами лиги" и... президента столичного отделения "Авами лиги", - пишет издание.
Протесты в Бангладеш
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

Антиправительственные протестующие идут к резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
1 из 8
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

Антиправительственные протестующие и военнослужащие в Дакке

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
2 из 8
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

Антиправительственные протестующие взбираются на стены резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
3 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

Антиправительственные протестующие собираются во дворце премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

© AFP 2024 / K M ASAD
4 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

Антиправительственные протестующие собираются во дворце премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

© AFP 2024 / K M ASAD
5 из 8
© AP Photo / Rajib Dhar

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

Протестующие в Дакке

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

© AP Photo / Rajib Dhar
6 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

Антиправительственные протестующие громят дворец премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

© AFP 2024 / K M ASAD
7 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

Антиправительственные протестующие во время штурма дворца премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

© AFP 2024 / K M ASAD
8 из 8

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
1 из 8

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
2 из 8

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
3 из 8

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

© AFP 2024 / K M ASAD
4 из 8

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

© AFP 2024 / K M ASAD
5 из 8

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

© AP Photo / Rajib Dhar
6 из 8

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

© AFP 2024 / K M ASAD
7 из 8

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

© AFP 2024 / K M ASAD
8 из 8
Помимо этого, как сообщает UNB, участники беспорядков разгромили и разграбили предприятия нескольких бизнесменов, поддерживающих партию "Авами лига", подожгли офис начальника районного отдела полиции и сожгли в ходе столкновений с полицией в понедельник днем два полицейских мотоцикла.
Также, по данным соцсетей, участники беспорядков ворвались в резиденцию самой Шейх Хасины и стали выносить из нее мебель, посуду и домашний скот.
В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протестующие в Дакке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Протестующие в Бангладеш разгромили дом министра продовольствия, пишут СМИ
Вчера, 19:14
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.
Протестующие в Бангладеш пытаются снести памятник Муджибуру Рахману. 5 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Бангладеш демонстранты попытались снести памятник отцу премьера Хасины
Вчера, 15:36
 
Беспорядки в БангладешШейх ХасинаБангладешВ миреДакка (город)Великобритания
 
 
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