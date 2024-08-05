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Президент Бангладеш приказал освободить задержанных протестующих - РИА Новости, 05.08.2024
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19:33 05.08.2024 (обновлено: 19:57 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/bangladesh--1964263138.html
Президент Бангладеш приказал освободить задержанных протестующих
Президент Бангладеш приказал освободить задержанных протестующих - РИА Новости, 05.08.2024
Президент Бангладеш приказал освободить задержанных протестующих
Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин поручил освободить задержанных протестующих, а также бывшего премьер-министра страны Халеда Зию, сообщает агентство... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T19:33
2024-08-05T19:57
в мире
бангладеш
дакка (город)
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин поручил освободить задержанных протестующих, а также бывшего премьер-министра страны Халеда Зию, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление президента."Президент Бангладеш приказал освободить задержанных участников протестов",- сообщает агентство со ссылкой на заявление главы государства.Согласно Франс Пресс, пресс-служба президента сообщила, что на встрече под руководством Шахабуддина "было единогласно принято решение немедленно освободить" председателя Национальной партии Бангладеш (BNP) Халеду Зию."Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин в понедельник приказал освободить из тюрьмы бывшего премьер-министра и ключевого лидера оппозиции Халеду Зию", - отмечает агентство, добавив, что Зия была арестована в 2018 году "за взяточничество".Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
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в мире, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Беспорядки в Бангладеш
Президент Бангладеш приказал освободить задержанных протестующих

AFP: президент Бангладеш Шахабуддин приказал освободить задержанных протестующих

© AP Photo / Rajib DharАнтиправительственная демонстрация в Бангладеш
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин поручил освободить задержанных протестующих, а также бывшего премьер-министра страны Халеда Зию, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление президента.
"Президент Бангладеш приказал освободить задержанных участников протестов",- сообщает агентство со ссылкой на заявление главы государства.
Протесты в Бангладеш
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

Антиправительственные протестующие идут к резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
1 из 8
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

Антиправительственные протестующие и военнослужащие в Дакке

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
2 из 8
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

Антиправительственные протестующие взбираются на стены резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
3 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

Антиправительственные протестующие собираются во дворце премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

© AFP 2024 / K M ASAD
4 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

Антиправительственные протестующие собираются во дворце премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

© AFP 2024 / K M ASAD
5 из 8
© AP Photo / Rajib Dhar

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

Протестующие в Дакке

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

© AP Photo / Rajib Dhar
6 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

Антиправительственные протестующие громят дворец премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

© AFP 2024 / K M ASAD
7 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

Антиправительственные протестующие во время штурма дворца премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

© AFP 2024 / K M ASAD
8 из 8

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
1 из 8

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
2 из 8

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
3 из 8

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

© AFP 2024 / K M ASAD
4 из 8

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

© AFP 2024 / K M ASAD
5 из 8

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

© AP Photo / Rajib Dhar
6 из 8

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

© AFP 2024 / K M ASAD
7 из 8

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

© AFP 2024 / K M ASAD
8 из 8
Согласно Франс Пресс, пресс-служба президента сообщила, что на встрече под руководством Шахабуддина "было единогласно принято решение немедленно освободить" председателя Национальной партии Бангладеш (BNP) Халеду Зию.
"Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин в понедельник приказал освободить из тюрьмы бывшего премьер-министра и ключевого лидера оппозиции Халеду Зию", - отмечает агентство, добавив, что Зия была арестована в 2018 году "за взяточничество".
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
Протестующие в Бангладеш пытаются снести памятник Муджибуру Рахману. 5 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Бангладеш демонстранты попытались снести памятник отцу премьера Хасины
Вчера, 15:36
 
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