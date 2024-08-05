https://ria.ru/20240805/bangladesh--1964263138.html

Президент Бангладеш приказал освободить задержанных протестующих

Президент Бангладеш приказал освободить задержанных протестующих - РИА Новости, 05.08.2024

Президент Бангладеш приказал освободить задержанных протестующих

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин поручил освободить задержанных протестующих, а также бывшего премьер-министра страны Халеда Зию, сообщает агентство... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T19:33

2024-08-05T19:33

2024-08-05T19:57

в мире

бангладеш

дакка (город)

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин поручил освободить задержанных протестующих, а также бывшего премьер-министра страны Халеда Зию, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление президента."Президент Бангладеш приказал освободить задержанных участников протестов",- сообщает агентство со ссылкой на заявление главы государства.Согласно Франс Пресс, пресс-служба президента сообщила, что на встрече под руководством Шахабуддина "было единогласно принято решение немедленно освободить" председателя Национальной партии Бангладеш (BNP) Халеду Зию."Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин в понедельник приказал освободить из тюрьмы бывшего премьер-министра и ключевого лидера оппозиции Халеду Зию", - отмечает агентство, добавив, что Зия была арестована в 2018 году "за взяточничество".Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.

https://ria.ru/20240805/smi-1964195940.html

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в мире, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш