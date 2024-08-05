В Бангладеш демонстранты подожгли офисы главной оппозиционной партии
UNB: демонстранты в Бангладеш подожгли офисы главной оппозиционной партии страны
© AP Photo / Rajib DharАнтиправительственная демонстрация в Бангладеш
© AP Photo / Rajib Dhar
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участники беспорядков в Бангладеш подожгли в понедельник офисы основной оппозиционной парламентской партии страны "Джатья" в столице страны Даке, сообщило издание UNB со ссылкой на корреспондента.
В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
"Люди устроили пожар в центральном офисе партии "Джатья" в ... Даке... где-то в 16.00 (13.00 по мск.)", - заявило издание.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на оппозиционных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш объявило в Дакке и других городах комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
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