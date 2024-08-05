https://ria.ru/20240805/bangladesh--1964226103.html

В Бангладеш демонстранты подожгли офисы главной оппозиционной партии

В Бангладеш демонстранты подожгли офисы главной оппозиционной партии - РИА Новости, 05.08.2024

В Бангладеш демонстранты подожгли офисы главной оппозиционной партии

Участники беспорядков в Бангладеш подожгли в понедельник офисы основной оппозиционной парламентской партии страны "Джатья" в столице страны Даке, сообщило... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:03

2024-08-05T17:03

2024-08-05T17:03

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дакка (город)

великобритания

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участники беспорядков в Бангладеш подожгли в понедельник офисы основной оппозиционной парламентской партии страны "Джатья" в столице страны Даке, сообщило издание UNB со ссылкой на корреспондента. В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. "Люди устроили пожар в центральном офисе партии "Джатья" в ... Даке... где-то в 16.00 (13.00 по мск.)", - заявило издание. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на оппозиционных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш объявило в Дакке и других городах комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964171367.html

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бангладеш

дакка (город)

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в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш