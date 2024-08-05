https://ria.ru/20240805/artilleriya-1964055222.html
Артиллеристы нанесли удар по ВСУ на Ореховском направлении
Артиллеристы нанесли удар по ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.08.2024
Артиллеристы нанесли удар по ВСУ на Ореховском направлении
Подразделение группировки войск "Днепр" нанесло удар РСЗО по скоплению живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T05:12
2024-08-05T05:12
2024-08-05T07:14
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Подразделение группировки войск "Днепр" нанесло удар РСЗО по скоплению живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 2 единицы техники и около 12 украинских военнослужащих, сообщил журналистам командир расчета БПЛА, который обнаружил скопление противника на удалении 4 километров от линии боевого соприкосновения, с позывным "Варяг". "В данном квадрате разведки смогли выявить большое скопление живой силы противника и легкобронированную технику. По таким целям приоритетнее работать системами РСЗО... Реактивная артиллерия ночью нанесла ракетный удар, в результате которого ВСУ потеряли 2 единицы техники и около 12 военнослужащих", - сказал "Варяг". Он отметил, что поражение противника лучше осуществлять ночью из-за высокой активности на этом направлении FPV-дронов ВСУ в дневное время.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Артиллеристы нанесли удар по ВСУ на Ореховском направлении
Подразделение группировки "Днепр" нанесло удар РСЗО по скоплению техники ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Подразделение группировки войск "Днепр" нанесло удар РСЗО по скоплению живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 2 единицы техники и около 12 украинских военнослужащих, сообщил журналистам командир расчета БПЛА, который обнаружил скопление противника на удалении 4 километров от линии боевого соприкосновения, с позывным "Варяг".
"В данном квадрате разведки смогли выявить большое скопление живой силы противника и легкобронированную технику. По таким целям приоритетнее работать системами РСЗО... Реактивная артиллерия ночью нанесла ракетный удар, в результате которого ВСУ потеряли 2 единицы техники и около 12 военнослужащих", - сказал "Варяг".
Он отметил, что поражение противника лучше осуществлять ночью из-за высокой активности на этом направлении FPV-дронов ВСУ в дневное время.