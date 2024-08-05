https://ria.ru/20240805/artilleriya-1964055222.html

Артиллеристы нанесли удар по ВСУ на Ореховском направлении

Артиллеристы нанесли удар по ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.08.2024

Артиллеристы нанесли удар по ВСУ на Ореховском направлении

Подразделение группировки войск "Днепр" нанесло удар РСЗО по скоплению живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T05:12

2024-08-05T05:12

2024-08-05T07:14

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Подразделение группировки войск "Днепр" нанесло удар РСЗО по скоплению живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 2 единицы техники и около 12 украинских военнослужащих, сообщил журналистам командир расчета БПЛА, который обнаружил скопление противника на удалении 4 километров от линии боевого соприкосновения, с позывным "Варяг". "В данном квадрате разведки смогли выявить большое скопление живой силы противника и легкобронированную технику. По таким целям приоритетнее работать системами РСЗО... Реактивная артиллерия ночью нанесла ракетный удар, в результате которого ВСУ потеряли 2 единицы техники и около 12 военнослужащих", - сказал "Варяг". Он отметил, что поражение противника лучше осуществлять ночью из-за высокой активности на этом направлении FPV-дронов ВСУ в дневное время.

https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия