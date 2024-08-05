https://ria.ru/20240805/anapa-1964210954.html

В Анапе за три часа выпала месячная норма осадков

В Анапе за три часа выпала месячная норма осадков - РИА Новости, 05.08.2024

В Анапе за три часа выпала месячная норма осадков

Практически месячная норма осадков выпала в Анапе в понедельник утром в течение трёх часов, специалисты устраняют последствия стихии, сообщили в мэрии. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:17

2024-08-05T16:17

2024-08-05T16:17

краснодарский край

происшествия

жкх

анапа

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КРАСНОДАР, 5 авг – РИА Новости. Практически месячная норма осадков выпала в Анапе в понедельник утром в течение трёх часов, специалисты устраняют последствия стихии, сообщили в мэрии. "Сегодня утром на курорте прошел залповый ливень, за 3 часа выпало 30 миллиметров осадков – это практически месячная норма. На ликвидацию последствий стихии были направлены все силы городских служб и предприятий. Большая часть работ уже выполнена, кое-где еще работы продолжаются", - говорится в сообщении. Уточняется, что локальные подтопления образовались в низменных частях города – на улицах Чехова, Садовой, Парковой и Станичной. Также вода зашла в четыре цокольных этажа, два адреса уже отработаны, в остальных продолжается откачка воды мотопомпами. Кроме того, на улицах города проводится уборка улиц от мусора. Последствия стихии также устраняют и на центральном пляже. Ранее власти Анапы сообщили о запрете на купание в связи с сильным ливнем. Прохождение грозового фронта частично оставило без света жителей Анапы, а также пригородных населенных пунктов.

https://ria.ru/20240725/plyazhi-1962036085.html

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, жкх, анапа