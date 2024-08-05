В Анапе за три часа выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Анапе за три часа утром в понедельник
© Фото : пресс-служба администрации города-курорта АнапаВ Анапе за три часа выпала месячная норма осадков
В Анапе за три часа выпала месячная норма осадков
КРАСНОДАР, 5 авг – РИА Новости. Практически месячная норма осадков выпала в Анапе в понедельник утром в течение трёх часов, специалисты устраняют последствия стихии, сообщили в мэрии.
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"Сегодня утром на курорте прошел залповый ливень, за 3 часа выпало 30 миллиметров осадков – это практически месячная норма. На ликвидацию последствий стихии были направлены все силы городских служб и предприятий. Большая часть работ уже выполнена, кое-где еще работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что локальные подтопления образовались в низменных частях города – на улицах Чехова, Садовой, Парковой и Станичной. Также вода зашла в четыре цокольных этажа, два адреса уже отработаны, в остальных продолжается откачка воды мотопомпами.
Кроме того, на улицах города проводится уборка улиц от мусора. Последствия стихии также устраняют и на центральном пляже.
Ранее власти Анапы сообщили о запрете на купание в связи с сильным ливнем. Прохождение грозового фронта частично оставило без света жителей Анапы, а также пригородных населенных пунктов.
Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах
25 июля, 20:11