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Аналитики назвали причину обвала фондовых рынков по всему миру - РИА Новости, 05.08.2024
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13:03 05.08.2024 (обновлено: 13:11 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/analitiki-1964137691.html
Аналитики назвали причину обвала фондовых рынков по всему миру
Аналитики назвали причину обвала фондовых рынков по всему миру - РИА Новости, 05.08.2024
Аналитики назвали причину обвала фондовых рынков по всему миру
Ужесточение денежно-кредитной политики в Японии стало одной из причин оттока средств с американского рынка, падение которого уже по спирали усилило обвал и на... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:03
2024-08-05T13:11
экономика
цены на нефть
япония
европа
сша
максим осадчий
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ужесточение денежно-кредитной политики в Японии стало одной из причин оттока средств с американского рынка, падение которого уже по спирали усилило обвал и на японском, в результате это привело к эффекту домино на фондовых рынках по всему миру, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Понедельник для инвесторов начался с падения почти всех азиатских фондовых рынков: крупнейший обвал был зафиксирован в Японии, где индекс Nikkei 225 рухнул на 13,47%. Индекс Шанхайской биржи сократился на 1,54%, южно-корейской – на 8,77%, стамбульской – на 6,7%. На 2,9% уменьшился индекс MSCI Singapore, на 1,6% - гонконгский Hang Seng. Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 2,3%, а лондонский FTSE 100 – на 2,4%. "Длительно державшаяся разница в ставках между ФРС и Банком Японии провоцировала стратегию торговли на этой разнице: взять в долг дешевеющую йену и на сумму закупить доллары. Это шло достаточно долго. Теперь люди решили, что больше неинтересно, начали эти позиции закрывать. Это вызывает эффект спирали: происходит отток этих средств с американского рынка, что в свою очередь влияет на японский", - говорят в Anderida Financial Group. Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, "обвал японского фондового рынка вызвал эффект домино в глобальном масштабе". На глобальных рынках на этом фоне наблюдается уход от риска, соглашаются аналитики Anderida Financial Group. "Это не Армагеддон, это уже большая волатильность - посмотрим за действиями ФРС США. То ли они будут ждать сентябрьского заседания о понижении ставки, то ли соберут экстренное. Они могли понизить ставку 31 июля, тогда было бы спокойнее", - считают в компании. Осадчий отметил, что влияние на российский фондовый рынок будет относительно слабое из-за действующих санкций.
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экономика, цены на нефть, япония, европа, сша, максим осадчий, федеральная резервная система сша, anderida financial group, ftse
Экономика, Цены на нефть, Япония, Европа, США, Максим Осадчий, Федеральная резервная система США, Anderida Financial Group, FTSE
Аналитики назвали причину обвала фондовых рынков по всему миру

Аналитики: ужесточение денежно-кредитной политики в Японии вызвало эффект домино

© AFP 2024 / RICHARD A. BROOKSМужчина проезжает на велосипеде мимо табло, на котором отображаются итоговые цифры после рекордного падения на Токийской фондовой бирже. 5 августа 2024
Мужчина проезжает на велосипеде мимо табло, на котором отображаются итоговые цифры после рекордного падения на Токийской фондовой бирже. 5 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AFP 2024 / RICHARD A. BROOKS
Мужчина проезжает на велосипеде мимо табло, на котором отображаются итоговые цифры после рекордного падения на Токийской фондовой бирже. 5 августа 2024
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ужесточение денежно-кредитной политики в Японии стало одной из причин оттока средств с американского рынка, падение которого уже по спирали усилило обвал и на японском, в результате это привело к эффекту домино на фондовых рынках по всему миру, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Понедельник для инвесторов начался с падения почти всех азиатских фондовых рынков: крупнейший обвал был зафиксирован в Японии, где индекс Nikkei 225 рухнул на 13,47%. Индекс Шанхайской биржи сократился на 1,54%, южно-корейской – на 8,77%, стамбульской – на 6,7%. На 2,9% уменьшился индекс MSCI Singapore, на 1,6% - гонконгский Hang Seng. Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 2,3%, а лондонский FTSE 100 – на 2,4%.
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"Длительно державшаяся разница в ставках между ФРС и Банком Японии провоцировала стратегию торговли на этой разнице: взять в долг дешевеющую йену и на сумму закупить доллары. Это шло достаточно долго. Теперь люди решили, что больше неинтересно, начали эти позиции закрывать. Это вызывает эффект спирали: происходит отток этих средств с американского рынка, что в свою очередь влияет на японский", - говорят в Anderida Financial Group.
Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, "обвал японского фондового рынка вызвал эффект домино в глобальном масштабе". На глобальных рынках на этом фоне наблюдается уход от риска, соглашаются аналитики Anderida Financial Group.
"Это не Армагеддон, это уже большая волатильность - посмотрим за действиями ФРС США. То ли они будут ждать сентябрьского заседания о понижении ставки, то ли соберут экстренное. Они могли понизить ставку 31 июля, тогда было бы спокойнее", - считают в компании.
Осадчий отметил, что влияние на российский фондовый рынок будет относительно слабое из-за действующих санкций.
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ЭкономикаЦены на нефтьЯпонияЕвропаСШАМаксим ОсадчийФедеральная резервная система СШАAnderida Financial GroupFTSE
 
 
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