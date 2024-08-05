https://ria.ru/20240805/analitiki-1964137691.html

Аналитики назвали причину обвала фондовых рынков по всему миру

Аналитики назвали причину обвала фондовых рынков по всему миру - РИА Новости, 05.08.2024

Аналитики назвали причину обвала фондовых рынков по всему миру

Ужесточение денежно-кредитной политики в Японии стало одной из причин оттока средств с американского рынка, падение которого уже по спирали усилило обвал и на... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:03

2024-08-05T13:03

2024-08-05T13:11

экономика

цены на нефть

япония

европа

сша

максим осадчий

федеральная резервная система сша

anderida financial group

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ужесточение денежно-кредитной политики в Японии стало одной из причин оттока средств с американского рынка, падение которого уже по спирали усилило обвал и на японском, в результате это привело к эффекту домино на фондовых рынках по всему миру, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Понедельник для инвесторов начался с падения почти всех азиатских фондовых рынков: крупнейший обвал был зафиксирован в Японии, где индекс Nikkei 225 рухнул на 13,47%. Индекс Шанхайской биржи сократился на 1,54%, южно-корейской – на 8,77%, стамбульской – на 6,7%. На 2,9% уменьшился индекс MSCI Singapore, на 1,6% - гонконгский Hang Seng. Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 2,3%, а лондонский FTSE 100 – на 2,4%. "Длительно державшаяся разница в ставках между ФРС и Банком Японии провоцировала стратегию торговли на этой разнице: взять в долг дешевеющую йену и на сумму закупить доллары. Это шло достаточно долго. Теперь люди решили, что больше неинтересно, начали эти позиции закрывать. Это вызывает эффект спирали: происходит отток этих средств с американского рынка, что в свою очередь влияет на японский", - говорят в Anderida Financial Group. Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, "обвал японского фондового рынка вызвал эффект домино в глобальном масштабе". На глобальных рынках на этом фоне наблюдается уход от риска, соглашаются аналитики Anderida Financial Group. "Это не Армагеддон, это уже большая волатильность - посмотрим за действиями ФРС США. То ли они будут ждать сентябрьского заседания о понижении ставки, то ли соберут экстренное. Они могли понизить ставку 31 июля, тогда было бы спокойнее", - считают в компании. Осадчий отметил, что влияние на российский фондовый рынок будет относительно слабое из-за действующих санкций.

https://ria.ru/20240215/yaponiya-1927472354.html

https://ria.ru/20240222/birzha-1928887406.html

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европа

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, цены на нефть, япония, европа, сша, максим осадчий, федеральная резервная система сша, anderida financial group, ftse