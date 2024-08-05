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Эксперты назвали причины обвала рынка Японии - РИА Новости, 05.08.2024
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10:50 05.08.2024 (обновлено: 13:07 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/analitiki-1964091721.html
Эксперты назвали причины обвала рынка Японии
Эксперты назвали причины обвала рынка Японии - РИА Новости, 05.08.2024
Эксперты назвали причины обвала рынка Японии
На обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei 225 в понедельник повлиял ряд факторов, в том числе рост ставки Банка Японии, сопровождавшийся... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:50
2024-08-05T13:07
экономика
сша
япония
персидский залив
anderida financial group
токийская фондовая биржа
nikkei
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. На обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei 225 в понедельник повлиял ряд факторов, в том числе рост ставки Банка Японии, сопровождавшийся жесткими сигналами на будущее, и укрепление иены, что невыгодно экспортно ориентированной экономике, такое мнение высказали РИА Новости в компании Anderida Financial Group. В понедельник японский фондовой рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%, до 31 078 пунктов. Рекордное падение было в 1987 году, когда индекс рухнул на 14,9% на фоне обострения кризиса в Персидском заливе. Как отмечали аналитики, спусковым крючком нынешнего обвала мог стать пятничный отчет о занятости в США, который настолько не оправдал ожиданий, что буквально поверг рынки в шок. "Говоря о подобных падениях нельзя говорить об одной причине, тут роль сыграла совокупность факторов. Во-первых, повышение ставок Банком Японии, объявление о котором сопровождалось достаточно жесткими выводами на фоне высокой инфляции. Во-вторых, рост курса иены, который упал за несколько дней по отношению к доллару на 12 единиц. Подобное снижение ударило по экспортерам", - пояснили аналитики Anderida Financial Group, напомнив, что экономика Японии является экспортно ориентированной. Наконец, отчасти повлияли и опасения по поводу возможной рецессии в США, на что могут указывать статистические данные о рынке труда, которые оказались ниже ожиданий рынка.
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экономика, сша, япония, персидский залив, anderida financial group, токийская фондовая биржа, nikkei
Экономика, США, Япония, Персидский залив, Anderida Financial Group, Токийская фондовая биржа, Nikkei
Эксперты назвали причины обвала рынка Японии

Аналитики: на обвал Nikkei повлиял рост ставки Банка Японии и укрепление иены

© AP Photo / Hiro KomaeУлица Токио отражается в электронном табло рейтингового агентства Японии
Улица Токио отражается в электронном табло рейтингового агентства Японии - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Улица Токио отражается в электронном табло рейтингового агентства Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. На обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei 225 в понедельник повлиял ряд факторов, в том числе рост ставки Банка Японии, сопровождавшийся жесткими сигналами на будущее, и укрепление иены, что невыгодно экспортно ориентированной экономике, такое мнение высказали РИА Новости в компании Anderida Financial Group.
В понедельник японский фондовой рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%, до 31 078 пунктов. Рекордное падение было в 1987 году, когда индекс рухнул на 14,9% на фоне обострения кризиса в Персидском заливе. Как отмечали аналитики, спусковым крючком нынешнего обвала мог стать пятничный отчет о занятости в США, который настолько не оправдал ожиданий, что буквально поверг рынки в шок.
«
"Говоря о подобных падениях нельзя говорить об одной причине, тут роль сыграла совокупность факторов. Во-первых, повышение ставок Банком Японии, объявление о котором сопровождалось достаточно жесткими выводами на фоне высокой инфляции. Во-вторых, рост курса иены, который упал за несколько дней по отношению к доллару на 12 единиц. Подобное снижение ударило по экспортерам", - пояснили аналитики Anderida Financial Group, напомнив, что экономика Японии является экспортно ориентированной.
Наконец, отчасти повлияли и опасения по поводу возможной рецессии в США, на что могут указывать статистические данные о рынке труда, которые оказались ниже ожиданий рынка.
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ЭкономикаСШАЯпонияПерсидский заливAnderida Financial GroupТокийская фондовая биржаNikkei
 
 
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