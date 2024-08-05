https://ria.ru/20240805/analitiki-1964091721.html

Эксперты назвали причины обвала рынка Японии

Эксперты назвали причины обвала рынка Японии - РИА Новости, 05.08.2024

Эксперты назвали причины обвала рынка Японии

На обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei 225 в понедельник повлиял ряд факторов, в том числе рост ставки Банка Японии, сопровождавшийся... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:50

2024-08-05T10:50

2024-08-05T13:07

экономика

сша

япония

персидский залив

anderida financial group

токийская фондовая биржа

nikkei

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. На обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei 225 в понедельник повлиял ряд факторов, в том числе рост ставки Банка Японии, сопровождавшийся жесткими сигналами на будущее, и укрепление иены, что невыгодно экспортно ориентированной экономике, такое мнение высказали РИА Новости в компании Anderida Financial Group. В понедельник японский фондовой рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%, до 31 078 пунктов. Рекордное падение было в 1987 году, когда индекс рухнул на 14,9% на фоне обострения кризиса в Персидском заливе. Как отмечали аналитики, спусковым крючком нынешнего обвала мог стать пятничный отчет о занятости в США, который настолько не оправдал ожиданий, что буквально поверг рынки в шок. "Говоря о подобных падениях нельзя говорить об одной причине, тут роль сыграла совокупность факторов. Во-первых, повышение ставок Банком Японии, объявление о котором сопровождалось достаточно жесткими выводами на фоне высокой инфляции. Во-вторых, рост курса иены, который упал за несколько дней по отношению к доллару на 12 единиц. Подобное снижение ударило по экспортерам", - пояснили аналитики Anderida Financial Group, напомнив, что экономика Японии является экспортно ориентированной. Наконец, отчасти повлияли и опасения по поводу возможной рецессии в США, на что могут указывать статистические данные о рынке труда, которые оказались ниже ожиданий рынка.

https://ria.ru/20240215/yaponiya-1927472354.html

сша

япония

персидский залив

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экономика, сша, япония, персидский залив, anderida financial group, токийская фондовая биржа, nikkei