https://ria.ru/20240805/alkogolizm-1964116767.html
Врач рассказал, у кого быстрее развивается алкоголизм
Врач рассказал, у кого быстрее развивается алкоголизм - РИА Новости, 05.08.2024
Врач рассказал, у кого быстрее развивается алкоголизм
Алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:01
2024-08-05T12:01
2024-08-05T12:01
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "Это действительно правда. Связано это с ферментом алкогольдегидрогеназой. Она функционирует у женщин немного по-другому, и поэтому алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее", - сказал Масякин, отвечая на вопрос, правда ли, что женщины более подвержены воздействию алкоголя и более трудно излечимы от него.Врач добавил, что если женщина входит в синдром зависимости, то и достигнуть ремиссии получается сложнее, это потребует большего усилия как от медицинских работников, так и от самого пациента.
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html
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Врач рассказал, у кого быстрее развивается алкоголизм
Масякин: у женщин алкоголизм развивается быстрее, им тяжелее выйти из него