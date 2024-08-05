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Врач рассказал, у кого быстрее развивается алкоголизм - РИА Новости, 05.08.2024
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12:01 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/alkogolizm-1964116767.html
Врач рассказал, у кого быстрее развивается алкоголизм
Врач рассказал, у кого быстрее развивается алкоголизм - РИА Новости, 05.08.2024
Врач рассказал, у кого быстрее развивается алкоголизм
Алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:01
2024-08-05T12:01
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. &quot;Это действительно правда. Связано это с ферментом алкогольдегидрогеназой. Она функционирует у женщин немного по-другому, и поэтому алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее&quot;, - сказал Масякин, отвечая на вопрос, правда ли, что женщины более подвержены воздействию алкоголя и более трудно излечимы от него.Врач добавил, что если женщина входит в синдром зависимости, то и достигнуть ремиссии получается сложнее, это потребует большего усилия как от медицинских работников, так и от самого пациента.
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общество, москва, россия, здоровье - общество
Общество, Москва, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказал, у кого быстрее развивается алкоголизм

Масякин: у женщин алкоголизм развивается быстрее, им тяжелее выйти из него

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.
«

"Это действительно правда. Связано это с ферментом алкогольдегидрогеназой. Она функционирует у женщин немного по-другому, и поэтому алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее", - сказал Масякин, отвечая на вопрос, правда ли, что женщины более подвержены воздействию алкоголя и более трудно излечимы от него.

Врач добавил, что если женщина входит в синдром зависимости, то и достигнуть ремиссии получается сложнее, это потребует большего усилия как от медицинских работников, так и от самого пациента.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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