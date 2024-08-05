https://ria.ru/20240805/akhmedov-1964185248.html

Директора парка "Патриот" задержали на рабочем месте

Директора парка "Патриот" задержали на рабочем месте - РИА Новости, 05.08.2024

Директора парка "Патриот" задержали на рабочем месте

Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был задержан на своем рабочем месте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:57

2024-08-05T14:57

2024-08-05T15:12

патриот

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

дело о хищениях в парке "патриот"

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был задержан на своем рабочем месте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Ахмедова задержали на рабочем месте", - сказал собеседник агентства.В понедельник в СК РФ сообщили, что директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов задержан по делу о мошенничестве, он уже арестован. Отмечается, что правоохранителями расследуется уголовное дело против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.

https://ria.ru/20240803/vakhrin-1963812848.html

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патриот, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), дело о хищениях в парке "патриот"