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Директора парка "Патриот" задержали на рабочем месте - РИА Новости, 05.08.2024
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14:57 05.08.2024 (обновлено: 15:12 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/akhmedov-1964185248.html
Директора парка "Патриот" задержали на рабочем месте
Директора парка "Патриот" задержали на рабочем месте - РИА Новости, 05.08.2024
Директора парка "Патриот" задержали на рабочем месте
Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был задержан на своем рабочем месте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:57
2024-08-05T15:12
патриот
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
дело о хищениях в парке "патриот"
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был задержан на своем рабочем месте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Ахмедова задержали на рабочем месте", - сказал собеседник агентства.В понедельник в СК РФ сообщили, что директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов задержан по делу о мошенничестве, он уже арестован. Отмечается, что правоохранителями расследуется уголовное дело против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.
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патриот, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), дело о хищениях в парке "патриот"
Патриот, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Дело о хищениях в парке "Патриот"
Директора парка "Патриот" задержали на рабочем месте

Директора парка "Патриот" Ахмедова задержали на рабочем месте

© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был задержан на своем рабочем месте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ахмедова задержали на рабочем месте", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в СК РФ сообщили, что директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов задержан по делу о мошенничестве, он уже арестован. Отмечается, что правоохранителями расследуется уголовное дело против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.
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ПатриотРоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Дело о хищениях в парке "Патриот"
 
 
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