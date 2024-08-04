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У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 04.08.2024
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05:44 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/zemletryasenie-1963935242.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 04.08.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано рано утром в воскресенье в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T05:44
2024-08-04T05:44
тихий океан
матуа
елена семенова
происшествия
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано рано утром в воскресенье в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром 4 августа. Эпицентр подземных толчков располагался в 143 километрах восточнее курильского острова Матуа, очаг – на глубине 59 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, в населенных пунктах островов землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
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тихий океан, матуа, елена семенова, происшествия, россия
Тихий океан, Матуа, Елена Семенова, Происшествия, Россия
У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано рано утром в воскресенье в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром 4 августа. Эпицентр подземных толчков располагался в 143 километрах восточнее курильского острова Матуа, очаг – на глубине 59 километров", - рассказала собеседница агентства.
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По ее словам, в населенных пунктах островов землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
 
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