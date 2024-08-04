https://ria.ru/20240804/zemletryasenie-1963935242.html

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 04.08.2024

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано рано утром в воскресенье в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T05:44

2024-08-04T05:44

2024-08-04T05:44

тихий океан

матуа

елена семенова

происшествия

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано рано утром в воскресенье в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром 4 августа. Эпицентр подземных толчков располагался в 143 километрах восточнее курильского острова Матуа, очаг – на глубине 59 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, в населенных пунктах островов землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240728/zemletryasenie-1962517814.html

тихий океан

матуа

россия

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тихий океан, матуа, елена семенова, происшествия, россия