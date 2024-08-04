https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html

"Они ударят": Зеленского предупредили об опасности после получения F-16

"Они ударят": Зеленского предупредили об опасности после получения F-16 - РИА Новости, 04.08.2024

"Они ударят": Зеленского предупредили об опасности после получения F-16

Владимир Зеленский подтвердил в X передачу Украине американских истребителей F-16, чем вызвал гнев пользователей социальной сети. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:53

2024-08-04T17:53

2024-08-04T17:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил в X передачу Украине американских истребителей F-16, чем вызвал гнев пользователей социальной сети."Это ничего не изменит, российские Су-35 собьют эти самолеты... так что ситуация остается прежней... F-16 не принесет вашей стране автоматической победы, помните, если вы нанесете удар по России, они ударят по вам сильнее", — написал OnePuckett."Эти самолеты — такой же мусор, как и кредитный рейтинг Украины", — заявил Major Swagger."Сколько погибших украинцев уже на твоей совести?" — спросил MJR."Ты окажешься в суде", — пообещал Cosmic Sea."Всякий раз, когда вы получаете новое оружие с Запада, вы приходите в восторг. Но ситуация на поле боя не меняется. И сейчас будет то же самое", — отметил Raj.Ранее журнал Economist писал, что Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. По данным издания, ожидается, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964000451.html

https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1963991407.html

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