https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html
"Они ударят": Зеленского предупредили об опасности после получения F-16
"Они ударят": Зеленского предупредили об опасности после получения F-16 - РИА Новости, 04.08.2024
"Они ударят": Зеленского предупредили об опасности после получения F-16
Владимир Зеленский подтвердил в X передачу Украине американских истребителей F-16, чем вызвал гнев пользователей социальной сети. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:53
2024-08-04T17:53
2024-08-04T17:53
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил в X передачу Украине американских истребителей F-16, чем вызвал гнев пользователей социальной сети."Это ничего не изменит, российские Су-35 собьют эти самолеты... так что ситуация остается прежней... F-16 не принесет вашей стране автоматической победы, помните, если вы нанесете удар по России, они ударят по вам сильнее", — написал OnePuckett."Эти самолеты — такой же мусор, как и кредитный рейтинг Украины", — заявил Major Swagger."Сколько погибших украинцев уже на твоей совести?" — спросил MJR."Ты окажешься в суде", — пообещал Cosmic Sea."Всякий раз, когда вы получаете новое оружие с Запада, вы приходите в восторг. Но ситуация на поле боя не меняется. И сейчас будет то же самое", — отметил Raj.Ранее журнал Economist писал, что Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. По данным издания, ожидается, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964000451.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, F-16