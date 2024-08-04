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"Они ударят": Зеленского предупредили об опасности после получения F-16 - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html
"Они ударят": Зеленского предупредили об опасности после получения F-16
"Они ударят": Зеленского предупредили об опасности после получения F-16 - РИА Новости, 04.08.2024
"Они ударят": Зеленского предупредили об опасности после получения F-16
Владимир Зеленский подтвердил в X передачу Украине американских истребителей F-16, чем вызвал гнев пользователей социальной сети. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:53
2024-08-04T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил в X передачу Украине американских истребителей F-16, чем вызвал гнев пользователей социальной сети."Это ничего не изменит, российские Су-35 собьют эти самолеты... так что ситуация остается прежней... F-16 не принесет вашей стране автоматической победы, помните, если вы нанесете удар по России, они ударят по вам сильнее", — написал OnePuckett."Эти самолеты — такой же мусор, как и кредитный рейтинг Украины", — заявил Major Swagger."Сколько погибших украинцев уже на твоей совести?" — спросил MJR."Ты окажешься в суде", — пообещал Cosmic Sea."Всякий раз, когда вы получаете новое оружие с Запада, вы приходите в восторг. Но ситуация на поле боя не меняется. И сейчас будет то же самое", — отметил Raj.Ранее журнал Economist писал, что Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. По данным издания, ожидается, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964000451.html
https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1963991407.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, F-16

"Они ударят": Зеленского предупредили об опасности после получения F-16

© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил в X передачу Украине американских истребителей F-16, чем вызвал гнев пользователей социальной сети.
"Это ничего не изменит, российские Су-35 собьют эти самолеты... так что ситуация остается прежней... F-16 не принесет вашей стране автоматической победы, помните, если вы нанесете удар по России, они ударят по вам сильнее", — написал OnePuckett.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
"Тяжелый урон": США предупредили об опасности на Украине
Вчера, 16:37
"Эти самолеты — такой же мусор, как и кредитный рейтинг Украины", — заявил Major Swagger.
"Сколько погибших украинцев уже на твоей совести?" — спросил MJR.
"Ты окажешься в суде", — пообещал Cosmic Sea.
«
"Всякий раз, когда вы получаете новое оружие с Запада, вы приходите в восторг. Но ситуация на поле боя не меняется. И сейчас будет то же самое", — отметил Raj.
Ранее журнал Economist писал, что Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. По данным издания, ожидается, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФF-16
 
 
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