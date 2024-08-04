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Под Харьковом уничтожили командира роты морской пехоты ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 04.08.2024 (обновлено: 20:41 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/vsu-1964016073.html
Под Харьковом уничтожили командира роты морской пехоты ВСУ, пишут СМИ
Под Харьковом уничтожили командира роты морской пехоты ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024
Под Харьковом уничтожили командира роты морской пехоты ВСУ, пишут СМИ
В районе Волчанска в Харьковской области уничтожен командир роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Федоренко, об этом сообщило украинское издание... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T18:42
2024-08-04T20:41
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
украина
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг – РИА Новости. В районе Волчанска в Харьковской области уничтожен командир роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Федоренко, об этом сообщило украинское издание "Глухiв City". "Первого августа жизнь... командира роты оборвалась при выполнении боевого задания", - сообщают СМИ Сумской области Украины. Как отмечает издание, уничтоженный Игорь Федоренко родился в городе Глухов Сумской области 24 октября 1995 года. Перед началом СВО он проживал и работал в Германии, Швеции и Португалии. По информации СМИ Украины, у Федоренко был позывной "Арктика", он участвовал в боевых действиях на запорожском, херсонском и авдеевском направлениях. Также, согласно украинским СМИ, после начала наступления российской армии его подразделение было переброшено под Волчанск, где Федоренко был уничтожен российскими войсками. Силы РФ продолжают продвигаться в районе высотных домов в Волчанске в Харьковской области, заняв уже практически половину, рассказал ранее РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами".
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
https://ria.ru/20240703/komandir-1957097926.html
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россия, волчанск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Украина, Вооруженные силы Украины
Под Харьковом уничтожили командира роты морской пехоты ВСУ, пишут СМИ

"Глухiв City": около Волчанска уничтожен командир роты морских пехотинцев ВСУ

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Морские пехотинцы ВСУ во время учений
Морские пехотинцы ВСУ во время учений - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Морские пехотинцы ВСУ во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг – РИА Новости. В районе Волчанска в Харьковской области уничтожен командир роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Федоренко, об этом сообщило украинское издание "Глухiв City".
«
"Первого августа жизнь... командира роты оборвалась при выполнении боевого задания", - сообщают СМИ Сумской области Украины.
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Как отмечает издание, уничтоженный Игорь Федоренко родился в городе Глухов Сумской области 24 октября 1995 года. Перед началом СВО он проживал и работал в Германии, Швеции и Португалии.
По информации СМИ Украины, у Федоренко был позывной "Арктика", он участвовал в боевых действиях на запорожском, херсонском и авдеевском направлениях. Также, согласно украинским СМИ, после начала наступления российской армии его подразделение было переброшено под Волчанск, где Федоренко был уничтожен российскими войсками.
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Силы РФ продолжают продвигаться в районе высотных домов в Волчанске в Харьковской области, заняв уже практически половину, рассказал ранее РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами".
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