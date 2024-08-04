https://ria.ru/20240804/vsu-1964016073.html

Под Харьковом уничтожили командира роты морской пехоты ВСУ, пишут СМИ

Под Харьковом уничтожили командира роты морской пехоты ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024

Под Харьковом уничтожили командира роты морской пехоты ВСУ, пишут СМИ

В районе Волчанска в Харьковской области уничтожен командир роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Федоренко, об этом сообщило украинское издание... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T18:42

2024-08-04T18:42

2024-08-04T20:41

специальная военная операция на украине

россия

волчанск

украина

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг – РИА Новости. В районе Волчанска в Харьковской области уничтожен командир роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Федоренко, об этом сообщило украинское издание "Глухiв City". "Первого августа жизнь... командира роты оборвалась при выполнении боевого задания", - сообщают СМИ Сумской области Украины. Как отмечает издание, уничтоженный Игорь Федоренко родился в городе Глухов Сумской области 24 октября 1995 года. Перед началом СВО он проживал и работал в Германии, Швеции и Португалии. По информации СМИ Украины, у Федоренко был позывной "Арктика", он участвовал в боевых действиях на запорожском, херсонском и авдеевском направлениях. Также, согласно украинским СМИ, после начала наступления российской армии его подразделение было переброшено под Волчанск, где Федоренко был уничтожен российскими войсками. Силы РФ продолжают продвигаться в районе высотных домов в Волчанске в Харьковской области, заняв уже практически половину, рассказал ранее РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами".

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

https://ria.ru/20240703/komandir-1957097926.html

https://ria.ru/20240729/kiev-1962797990.html

россия

волчанск

украина

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россия, волчанск, украина, вооруженные силы украины