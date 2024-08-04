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ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/vsu-1964012693.html
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2024
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
Город Шебекино, села Борки и Петровка Белгородской области были атакованы со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T18:16
2024-08-04T18:16
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
белгородский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Город Шебекино, села Борки и Петровка Белгородской области были атакованы со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три населенных пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Город Шебекино вновь подвергся обстрелу. Один из прилетов пришелся на территорию социального объекта. В здании повреждено остекление. Также осколками посечен автобус, находящийся на территории. В Валуйском городском округе в селе Борки беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с частным домовладением. В результате атаки осколочные повреждения получил забор", - написал Гладков. Еще один дрон сдетонировал возле здания сельхозпредприятия в селе Петровка Белгородского района, в здании выбиты окна и посечен фасад.
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шебекино, белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, Борки и Петровку Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки беспилотника в Белгородской области
Последствия атаки беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки беспилотника в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Город Шебекино, села Борки и Петровка Белгородской области были атакованы со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Три населенных пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Город Шебекино вновь подвергся обстрелу. Один из прилетов пришелся на территорию социального объекта. В здании повреждено остекление. Также осколками посечен автобус, находящийся на территории. В Валуйском городском округе в селе Борки беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с частным домовладением. В результате атаки осколочные повреждения получил забор", - написал Гладков.
Еще один дрон сдетонировал возле здания сельхозпредприятия в селе Петровка Белгородского района, в здании выбиты окна и посечен фасад.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
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