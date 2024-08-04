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ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2024

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

Город Шебекино, села Борки и Петровка Белгородской области были атакованы со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T18:16

2024-08-04T18:16

2024-08-04T18:16

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

белгородский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Город Шебекино, села Борки и Петровка Белгородской области были атакованы со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три населенных пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Город Шебекино вновь подвергся обстрелу. Один из прилетов пришелся на территорию социального объекта. В здании повреждено остекление. Также осколками посечен автобус, находящийся на территории. В Валуйском городском округе в селе Борки беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с частным домовладением. В результате атаки осколочные повреждения получил забор", - написал Гладков. Еще один дрон сдетонировал возле здания сельхозпредприятия в селе Петровка Белгородского района, в здании выбиты окна и посечен фасад.

https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html

шебекино

белгородская область

белгородский район

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шебекино, белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины