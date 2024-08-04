https://ria.ru/20240804/vsu-1964012693.html
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2024
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
Город Шебекино, села Борки и Петровка Белгородской области были атакованы со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T18:16
2024-08-04T18:16
2024-08-04T18:16
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
белгородский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963430993_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_149f13a20dccb8f20e757a8797b75665.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Город Шебекино, села Борки и Петровка Белгородской области были атакованы со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Три населенных пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Город Шебекино вновь подвергся обстрелу. Один из прилетов пришелся на территорию социального объекта. В здании повреждено остекление. Также осколками посечен автобус, находящийся на территории. В Валуйском городском округе в селе Борки беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с частным домовладением. В результате атаки осколочные повреждения получил забор", - написал Гладков. Еще один дрон сдетонировал возле здания сельхозпредприятия в селе Петровка Белгородского района, в здании выбиты окна и посечен фасад.
https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html
шебекино
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963430993_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_872315fb6a0b392f69d8949152fb9282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, Борки и Петровку Белгородской области