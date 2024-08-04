https://ria.ru/20240804/vpechatleniya-1963923679.html

Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о встрече с Путиным

Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о встрече с Путиным - РИА Новости, 04.08.2024

Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о встрече с Путиным

Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев в беседе с газетой "Известия" рассказал о впечатлениях от встречи в аэропорту с президентом России... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T00:38

2024-08-04T00:38

2024-08-04T03:50

россия

сша

германия

роман селезнев

владимир путин

эван гершкович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев в беседе с газетой "Известия" рассказал о впечатлениях от встречи в аэропорту с президентом России Владимиром Путиным. "Да, парой слов перекинулись, когда вошли в здание аэропорта. Я хочу сказать, что он человек. Я никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком", - сказал он, отвечая на вопрос, общался ли с президентом после протокольной съемки. В то же время, Селезнев не стал раскрывать детали того, что сказал ему Путин, подчеркнув, что в этом не было ничего секретного. "Но разговаривая с ним, я ощутил просто человеческие эмоции. Когда по телевизору его видишь - это одно, а когда он с тобой вживую разговаривает, ты понимаешь, что он заботится обо всех. Я видел, как он девочке слезу утирал. Он замечательный человек, и спасибо ему огромное, что меня спас", - подчеркнул он. Селезнев также отметил, что встреча в аэропорту с президентом многое значила дня него. "В первую очередь то, что президент - человек, и он как бы знает всех своих, кто в беду попал. Он - человек с большой буквы", - заключил Селезнев. В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, были Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20240802/peskov-1963685924.html

https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html

https://ria.ru/20240802/peskov-1963678349.html

россия

сша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сша, германия, роман селезнев, владимир путин, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом