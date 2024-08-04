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ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 04.08.2024
ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставили в Минобороны России. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T05:05
2024-08-04T05:05
2024-08-04T14:36
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север", — говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ
ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
МО: Ка-52 поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"