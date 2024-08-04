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ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 04.08.2024 (обновлено: 14:36 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/vertolet-1963934304.html
ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 04.08.2024
ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставили в Минобороны России. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T05:05
2024-08-04T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север", — говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240803/makgregor-1963911334.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ
ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

МО: Ка-52 поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

© Минобороны РоссииЭкипаж вертолета Ка-52 ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки Север - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Минобороны России
Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставили в Минобороны России.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам.
"После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы РФ
 
 
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