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ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 04.08.2024

ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставили в Минобороны России. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T05:05

2024-08-04T05:05

2024-08-04T14:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", видео предоставили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север", — говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240803/makgregor-1963911334.html

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф