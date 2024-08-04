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СМИ: десятки тысяч британских пенсионеров могут разориться и замерзнуть
СМИ: десятки тысяч британских пенсионеров могут разориться и замерзнуть - РИА Новости, 04.08.2024
СМИ: десятки тысяч британских пенсионеров могут разориться и замерзнуть
Десятки тысяч пенсионеров в Британии могут оказаться на грани разорения или замерзнуть зимой из-за решения властей урезать субсидии на предоставление топлива... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:40
2024-08-04T15:40
2024-08-04T16:14
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Десятки тысяч пенсионеров в Британии могут оказаться на грани разорения или замерзнуть зимой из-за решения властей урезать субсидии на предоставление топлива сотням тысячам пожилых людей, сообщает издание Guardian со ссылкой на отчет аналитической компании Policy in Practice. "Десятки тысяч пенсионеров оказались на грани финансового краха из-за решения правительства радикально ограничить выплаты на зимнее топливо", - пишет издание. Анализ показывает, что около 130 тысяч пожилых людей в Великобритании не получат зимних топливных выплат, поскольку их доходы превышают порог, который дает им право на них. Отмечается, что недавнее решение британских властей отменяет льготы примерно 10 миллионам пенсионеров в Англии и Уэльсе в рамках пакета мер "по исправлению основ экономики". Генеральный секретарь Национального съезда пенсионеров Британии Ян Шорт предупредил о риске увеличения числа госпитализаций и смертей из-за отрезания пенсионеров от доступа к топливу зимой. "У нас будет больше холодных, сырых и заплесневелых домов, потому что люди будут отключать отопление, чтобы просто выжить", - приводит издание его слова.
https://ria.ru/20240123/svet-1922994504.html
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в мире, великобритания, англия, уэльс
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс
СМИ: десятки тысяч британских пенсионеров могут разориться и замерзнуть
Guardian: десятки тысяч пенсионеров в Великобритании могут разориться
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Десятки тысяч пенсионеров в Британии могут оказаться на грани разорения или замерзнуть зимой из-за решения властей урезать субсидии на предоставление топлива сотням тысячам пожилых людей, сообщает издание Guardian
со ссылкой на отчет аналитической компании Policy in Practice.
"Десятки тысяч пенсионеров оказались на грани финансового краха из-за решения правительства радикально ограничить выплаты на зимнее топливо", - пишет издание.
Анализ показывает, что около 130 тысяч пожилых людей в Великобритании не получат зимних топливных выплат, поскольку их доходы превышают порог, который дает им право на них. Отмечается, что недавнее решение британских властей отменяет льготы примерно 10 миллионам пенсионеров в Англии и Уэльсе в рамках пакета мер "по исправлению основ экономики".
Генеральный секретарь Национального съезда пенсионеров Британии Ян Шорт предупредил о риске увеличения числа госпитализаций и смертей из-за отрезания пенсионеров от доступа к топливу зимой.
"У нас будет больше холодных, сырых и заплесневелых домов, потому что люди будут отключать отопление, чтобы просто выжить", - приводит издание его слова.