https://ria.ru/20240804/usloviya-1964036304.html

Премьер Ирака назвал условия для предотвращения войны на Ближнем Востоке

Премьер Ирака назвал условия для предотвращения войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.08.2024

Премьер Ирака назвал условия для предотвращения войны на Ближнем Востоке

Предотвращение масштабной войны на Ближнем Востоке напрямую связано с прекращением военной кампании Израиля в Секторе Газа и эскалации противостояния с Ливаном, РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T22:12

2024-08-04T22:12

2024-08-04T22:33

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хасан насралла

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БЕЙРУТ, 4 июл - РИА Новости. Предотвращение масштабной войны на Ближнем Востоке напрямую связано с прекращением военной кампании Израиля в Секторе Газа и эскалации противостояния с Ливаном, заявил в воскресенье премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Предотвращение эскалации в регионе напрямую завязан с прекращением агрессии на сектор Газа и предотвращения ее распространения на Ливан. А также со сдерживанием (премьер-министра Биньямина - ред.) Нетаньяху и его правительства и недопущения нападения с их стороны на страны региона", - цитирует слова премьера иракское государственное агентства INA.Как пишет агентство, Блинкен со своей стороны отметил, что США рассчитывают на роль Ирака по урегулированию ситуации в регионе без эскалации со всех сторон.Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивление переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.В воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html

https://ria.ru/20240804/iran-1964035475.html

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в мире, израиль, ирак, ближний восток, энтони блинкен, исмаил хания, хасан насралла, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году