https://ria.ru/20240804/ukraina-1963985667.html

Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ

Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024

Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ

Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США, утверждает журнал Economist. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T14:31

2024-08-04T14:31

2024-08-04T14:55

украина

сша

f-16

нато

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США, утверждает журнал Economist.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая партия F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph 31 июля сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО."Первые десять из возможных 79 (истребителей - ред.) прибыли на Украину в последний день июля, через год после того, как... администрация президента США Джо Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку", - пишет Economist.По данным журнала, ожидается, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства."Остальная часть истребителей, обещанная так называемой коалицией F-16, возглавляемой Данией, прибудет партиями к 2025 году", - добавило издание.Economist со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса отметил, что задержки поставок истребителей происходят из-за нехватки мест для обучения украинских пилотов.Ранее в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании сообщалось, что западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16. Коалиция, по словам лидеров, намерена помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html

https://ria.ru/20240801/ssha-1963306828.html

https://ria.ru/20240801/amerikantsy-1963219574.html

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украина, сша, f-16, нато