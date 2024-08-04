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Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024
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14:31 04.08.2024 (обновлено: 14:55 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ukraina-1963985667.html
Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ
Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024
Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ
Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США, утверждает журнал Economist. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T14:31
2024-08-04T14:55
украина
сша
f-16
нато
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США, утверждает журнал Economist.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая партия F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph 31 июля сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО."Первые десять из возможных 79 (истребителей - ред.) прибыли на Украину в последний день июля, через год после того, как... администрация президента США Джо Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку", - пишет Economist.По данным журнала, ожидается, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства."Остальная часть истребителей, обещанная так называемой коалицией F-16, возглавляемой Данией, прибудет партиями к 2025 году", - добавило издание.Economist со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса отметил, что задержки поставок истребителей происходят из-за нехватки мест для обучения украинских пилотов.Ранее в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании сообщалось, что западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16. Коалиция, по словам лидеров, намерена помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html
https://ria.ru/20240801/ssha-1963306828.html
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украина, сша, f-16, нато
Украина, США, F-16, НАТО
Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ

СМИ: Украина получила только десять обещанных американских истребителей F-16

© AP Photo / Aijaz RahiИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США, утверждает журнал Economist.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая партия F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph 31 июля сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
"Теперь все будет по-другому". К чему приведет появление F-16 на Украине
1 августа, 14:46
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"Первые десять из возможных 79 (истребителей - ред.) прибыли на Украину в последний день июля, через год после того, как... администрация президента США Джо Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку", - пишет Economist.
По данным журнала, ожидается, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства.
"Остальная часть истребителей, обещанная так называемой коалицией F-16, возглавляемой Данией, прибудет партиями к 2025 году", - добавило издание.
Economist со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса отметил, что задержки поставок истребителей происходят из-за нехватки мест для обучения украинских пилотов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Штаты готовятся воевать за Одессу
1 августа, 08:00
Ранее в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании сообщалось, что западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16. Коалиция, по словам лидеров, намерена помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Американцы назначили Украину в Юго-Восточной Азии
1 августа, 08:00
 
УкраинаСШАF-16НАТО
 
 
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