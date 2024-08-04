https://ria.ru/20240804/tonnel-1963992493.html

ЦАХАЛ заявил, что обнаружил высокий тоннель вдоль границы Газы и Египта

ЦАХАЛ заявил, что обнаружил высокий тоннель вдоль границы Газы и Египта - РИА Новости, 04.08.2024

ЦАХАЛ заявил, что обнаружил высокий тоннель вдоль границы Газы и Египта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что обнаружила подземный тоннель высотой три метра вдоль границы сектора Газа и Египта. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T15:35

2024-08-04T15:35

2024-08-04T15:35

в мире

израиль

египет

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что обнаружила подземный тоннель высотой три метра вдоль границы сектора Газа и Египта. По данным армии, в последнее время войска ЦАХАЛ работают над обнаружением и уничтожением подземных тоннелей в районе Филадельфийского коридора (вдоль границы сектора Газа и Египта). ЦАХАЛ заявляет, что войска обнаружили и уничтожили десятки тоннелей. "В начале прошлой недели в ходе одной из операций по обнаружению маршрутов подземных туннелей в районе Филадельфийского коридора... был обнаружен тоннель высотой в три метра", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. В сообщении армии добавляется, что ЦАХАЛ уничтожит всю подземную инфраструктуру в районе Филадельфийского коридора. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240804/otvet-1963992143.html

https://radiosputnik.ru/20240803/khaniya-1963861512.html

израиль

египет

рафах (провинция)

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в мире, израиль, египет, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году