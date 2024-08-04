ЦАХАЛ заявил, что обнаружил высокий тоннель вдоль границы Газы и Египта
ЦАХАЛ: армия обнаружила тоннель высотой 3 метра вдоль границы Газы и Египта
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в секторе Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что обнаружила подземный тоннель высотой три метра вдоль границы сектора Газа и Египта.
По данным армии, в последнее время войска ЦАХАЛ работают над обнаружением и уничтожением подземных тоннелей в районе Филадельфийского коридора (вдоль границы сектора Газа и Египта). ЦАХАЛ заявляет, что войска обнаружили и уничтожили десятки тоннелей.
"В начале прошлой недели в ходе одной из операций по обнаружению маршрутов подземных туннелей в районе Филадельфийского коридора... был обнаружен тоннель высотой в три метра", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
В сообщении армии добавляется, что ЦАХАЛ уничтожит всю подземную инфраструктуру в районе Филадельфийского коридора.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.