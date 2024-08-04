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Группировка войск "Центр" уничтожила до 365 военных ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 04.08.2024 (обновлено: 13:36 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/svo-1963976370.html
Группировка войск "Центр" уничтожила до 365 военных ВСУ
Группировка войск "Центр" уничтожила до 365 военных ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
Группировка войск "Центр" уничтожила до 365 военных ВСУ
Группировка войск "Центр" отразила атаку штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк, сообщили в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:25
2024-08-04T13:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Группировка войск "Центр" отразила атаку штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки "Центр" нанесено поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка ДНР, отражена контратака штурмовой группы штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери противника за сутки составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка войск "Центр" уничтожила до 365 военных ВСУ

Минобороны: группировка войск "Центр" уничтожила до 365 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Группировка войск "Центр" отразила атаку штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки "Центр" нанесено поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка ДНР, отражена контратака штурмовой группы штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Потери противника за сутки составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сводке министерства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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