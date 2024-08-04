https://ria.ru/20240804/svo-1963976370.html

Группировка войск "Центр" уничтожила до 365 военных ВСУ

Группировка войск "Центр" уничтожила до 365 военных ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024

Группировка войск "Центр" уничтожила до 365 военных ВСУ

Группировка войск "Центр" отразила атаку штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк, сообщили в... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:25

2024-08-04T13:25

2024-08-04T13:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Группировка войск "Центр" отразила атаку штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки "Центр" нанесено поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка ДНР, отражена контратака штурмовой группы штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери противника за сутки составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика