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Глава центрального командования ВС США прибыл на Ближний Восток, пишут СМИ

Глава центрального командования ВС США прибыл на Ближний Восток, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024

Глава центрального командования ВС США прибыл на Ближний Восток, пишут СМИ

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла приехал в субботу на Ближний Восток, ожидается, что он посетит страны Персидского... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T04:30

2024-08-04T04:30

2024-08-04T04:30

в мире

израиль

иран

иордания

исмаил хания

али хаменеи

хезболла

хамас

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла приехал в субботу на Ближний Восток, ожидается, что он посетит страны Персидского залива, Иорданию и Израиль для мобилизации коалиции по защите Израиля на фоне подготовки к возможной атаке Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. "Генерал США, отвечающий за американские войска на Ближнем Востоке, прибыл в регион в субботу на фоне продолжающейся подготовки к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана в отместку за убийства высокопоставленных лидеров ХАМАС и "Хезболлах"... Поездка генерала Майкла Куриллы в регион была запланирована до недавнего обострения отношений между Израилем, Ираном и "Хезболлах", но ожидается, что он попытается мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая защитила Израиль от нападения со стороны Ирана 13 апреля", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на два источника среди американских официальных лиц. По словам американских чиновников, ожидается, что Курилла посетит некоторые страны Персидского залива, Иорданию и Израиль. Самым важным визит будет в Иорданию, так как именно эта страна сыграла важную роль в отражении атак 13 апреля. КСИР в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". В среду газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963864911.html

https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html

израиль

иран

иордания

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