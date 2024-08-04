Рейтинг@Mail.ru
Глава центрального командования ВС США прибыл на Ближний Восток, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/ssha-1963932473.html
Глава центрального командования ВС США прибыл на Ближний Восток, пишут СМИ
Глава центрального командования ВС США прибыл на Ближний Восток, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024
Глава центрального командования ВС США прибыл на Ближний Восток, пишут СМИ
Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла приехал в субботу на Ближний Восток, ожидается, что он посетит страны Персидского... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T04:30
2024-08-04T04:30
в мире
израиль
иран
иордания
исмаил хания
али хаменеи
хезболла
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918093750_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_92cdcc78bc2149b9730c587bb5eb9178.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла приехал в субботу на Ближний Восток, ожидается, что он посетит страны Персидского залива, Иорданию и Израиль для мобилизации коалиции по защите Израиля на фоне подготовки к возможной атаке Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. "Генерал США, отвечающий за американские войска на Ближнем Востоке, прибыл в регион в субботу на фоне продолжающейся подготовки к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана в отместку за убийства высокопоставленных лидеров ХАМАС и "Хезболлах"... Поездка генерала Майкла Куриллы в регион была запланирована до недавнего обострения отношений между Израилем, Ираном и "Хезболлах", но ожидается, что он попытается мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая защитила Израиль от нападения со стороны Ирана 13 апреля", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на два источника среди американских официальных лиц. По словам американских чиновников, ожидается, что Курилла посетит некоторые страны Персидского залива, Иорданию и Израиль. Самым важным визит будет в Иорданию, так как именно эта страна сыграла важную роль в отражении атак 13 апреля. КСИР в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". В среду газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240803/khaniya-1963864911.html
https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html
израиль
иран
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918093750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d14a848f92c8cafcfdf5d60730e4428.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, иордания, исмаил хания, али хаменеи, хезболла, хамас, оон, вооруженные силы сша
В мире, Израиль, Иран, Иордания, Исмаил Хания, Али Хаменеи, Хезболла, ХАМАС, ООН, Вооруженные силы США
Глава центрального командования ВС США прибыл на Ближний Восток, пишут СМИ

Axios: глава CENTCOM Курилла прибыл на Ближний Восток на фоне эскалации

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince LanfordАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince Lanford
Американские военные в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла приехал в субботу на Ближний Восток, ожидается, что он посетит страны Персидского залива, Иорданию и Израиль для мобилизации коалиции по защите Израиля на фоне подготовки к возможной атаке Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В КСИР рассказали об ответе на убийство главы политбюро ХАМАС
Вчера, 15:18
"Генерал США, отвечающий за американские войска на Ближнем Востоке, прибыл в регион в субботу на фоне продолжающейся подготовки к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана в отместку за убийства высокопоставленных лидеров ХАМАС и "Хезболлах"... Поездка генерала Майкла Куриллы в регион была запланирована до недавнего обострения отношений между Израилем, Ираном и "Хезболлах", но ожидается, что он попытается мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая защитила Израиль от нападения со стороны Ирана 13 апреля", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на два источника среди американских официальных лиц.
По словам американских чиновников, ожидается, что Курилла посетит некоторые страны Персидского залива, Иорданию и Израиль. Самым важным визит будет в Иорданию, так как именно эта страна сыграла важную роль в отражении атак 13 апреля.
КСИР в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
В среду газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
СМИ: Байден пригрозил оставить Нетаньяху без помощи США
2 августа, 19:44
 
В миреИзраильИранИорданияИсмаил ХанияАли ХаменеиХезболлаХАМАСООНВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала