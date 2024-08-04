https://ria.ru/20240804/ssha-1963932172.html

"Посеяли хаос": сын Трампа забил тревогу из-за вторжения в США

"Посеяли хаос": сын Трампа забил тревогу из-за вторжения в США - РИА Новости, 04.08.2024

"Посеяли хаос": сын Трампа забил тревогу из-за вторжения в США

Администрация Байдена поставила США на последнее место из-за своей миграционной политики, написал предприниматель Дональд Трамп-младший в статье для Fox News. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T04:36

2024-08-04T04:36

2024-08-04T04:36

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп-младший

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Администрация Байдена поставила США на последнее место из-за своей миграционной политики, написал предприниматель Дональд Трамп-младший в статье для Fox News."Они поставили Америку на последнее место, а неграждан — на первое, открыв наши границы, подорвав гарантии безопасности на выборах и позволив голосовать негражданам", — заявил он.По мнению сына кандидата в президенты Дональда Трампа, режим демократов и их подручные средства массовой информации всячески скрывают миграционную проблему и, наоборот, приветствуют преступников, которые приезжают в страну."Среди этих нелегальных мигрантов резко возросло число террористов, наркоторговцев и опасных преступников, которые посеяли хаос в нашем обществе. По любой адекватной оценке, это вторжение", — возмутился Трамп-младший.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240730/kharris-1962820034.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп-младший