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Спецоперация, 4 августа: ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 04.08.2024 (обновлено: 18:38 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1964012891.html
Спецоперация, 4 августа: ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую
Спецоперация, 4 августа: ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую - РИА Новости, 04.08.2024
Спецоперация, 4 августа: ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую
Российские войска взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР, а ВСУ ударили по Луганску западным оружием. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T18:17
2024-08-04T18:38
специальная военная операция на украине
россия
леонид пасечник
донецкая народная республика
украина
вячеслав гладков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР, а ВСУ ударили по Луганску западным оружием.Новые приобретенияПодразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая, сообщили в Минобороны.Кроме того, российские войска уничтожили два танка Leopard в зоне ответственности группировки "Запад" и поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 13 реактивных снарядов HIMARS и один Vampire.Общие потери ВСУ за сутки составили до 1905 военных.ВСУ атакуют регионыЛуганск подвергся обстрелу. Предположительно, по городу выпустили восемь ракет ATACMS и четыре — Storm Shadow, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, четыре ракеты сбили на подлете к городу.Помимо этого, минувшей ночью над Белгородской областью ликвидировали два дрона, сообщили в Минобороны. Около 15.00 там сбили еще один БПЛА. Тем не менее при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Шебекино в Белгородской области погибла женщин, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, не менее 40 украинских дронов атаковали приграничные районы за минувшие сутки, пострадали восемь мирных жителей. Украина получила десять F-16Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США, утверждает Economist.Ранее Bloomberg передавало, что туда уже поступила первая партия этих самолетов от стран НАТО. Telegraph 31 июля писала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.По данным журнала, ожидается, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. Остальная часть истребителей, обещанная так называемой коалицией F-16, возглавляемой Данией, прибудет партиями к 2025 году, добавило издание. Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил западные самолеты F-16, не уточнив их число и место базирования.Киев намерен вывезти детейУкраинские власти намерены принудительно эвакуировать еще почти 750 детей из двух подконтрольных Киеву районов ДНР, заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.Всего чиновник упомянул 13 населенных пунктов: Новогродовка, Мариновка, Михайловка, Лесовка, Проминь, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое, Полтавка и Островское.Ранее украинское министерство реинтеграции заявило о начале принудительной эвакуации детей еще из шести населенных пунктов в подконтрольной ВСУ части ДНР. Тогда речь шла об эвакуации 21 ребенка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
донецкая народная республика
украина
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россия, леонид пасечник, донецкая народная республика, украина, вячеслав гладков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, су-27, f-16
Специальная военная операция на Украине, Россия, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Украина, Вячеслав Гладков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Су-27, F-16
Спецоперация, 4 августа: ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую

МО РФ: ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР, а ВСУ ударили по Луганску западным оружием.

Новые приобретения

Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая, сообщили в Минобороны.
Кроме того, российские войска уничтожили два танка Leopard в зоне ответственности группировки "Запад" и поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 13 реактивных снарядов HIMARS и один Vampire.
Общие потери ВСУ за сутки составили до 1905 военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

ВСУ атакуют регионы

Луганск подвергся обстрелу. Предположительно, по городу выпустили восемь ракет ATACMS и четыре — Storm Shadow, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, четыре ракеты сбили на подлете к городу.
Помимо этого, минувшей ночью над Белгородской областью ликвидировали два дрона, сообщили в Минобороны. Около 15.00 там сбили еще один БПЛА.
Тем не менее при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Шебекино в Белгородской области погибла женщин, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, не менее 40 украинских дронов атаковали приграничные районы за минувшие сутки, пострадали восемь мирных жителей.
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину
1 августа, 16:42

Украина получила десять F-16

Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США, утверждает Economist.
Ранее Bloomberg передавало, что туда уже поступила первая партия этих самолетов от стран НАТО. Telegraph 31 июля писала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
По данным журнала, ожидается, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. Остальная часть истребителей, обещанная так называемой коалицией F-16, возглавляемой Данией, прибудет партиями к 2025 году, добавило издание. Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил западные самолеты F-16, не уточнив их число и место базирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине
31 июля, 08:00

Киев намерен вывезти детей

Украинские власти намерены принудительно эвакуировать еще почти 750 детей из двух подконтрольных Киеву районов ДНР, заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Всего чиновник упомянул 13 населенных пунктов: Новогродовка, Мариновка, Михайловка, Лесовка, Проминь, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое, Полтавка и Островское.
Ранее украинское министерство реинтеграции заявило о начале принудительной эвакуации детей еще из шести населенных пунктов в подконтрольной ВСУ части ДНР. Тогда речь шла об эвакуации 21 ребенка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Раз Россия уже проиграла, Киев готов срочно заключать мир
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВячеслав ГладковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОСу-27F-16
 
 
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