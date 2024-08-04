https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1963997098.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.08.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.08.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:48

2024-08-04T16:48

2024-08-04T16:48

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 4 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили пять контратак ВСУ на Харьковском, Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены несколько складов боеприпасов, артиллерийского вооружения и хранилище топлива, а также 146 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили самолет Су-27, 13 снарядов РСЗО HIMARS, реактивный снаряд Vampire и 162 беспилотных летательных аппарата, в том числе 82 вне зоны СВО.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 633 самолета, 278 вертолетов, 29141 беспилотник, 561 зенитный ракетный комплекс, 1395 реактивных систем залпового огня, 16764 танка и другие бронемашины, 12813 орудий полевой артиллерии и 24354 единицы автомобильной техники.

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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