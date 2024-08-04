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В Сан-Франциско начали борьбу с бездомными, выдавая им билеты в один конец - РИА Новости, 04.08.2024
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17:40 04.08.2024 (обновлено: 17:41 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/smi-1964008452.html
В Сан-Франциско начали борьбу с бездомными, выдавая им билеты в один конец
В Сан-Франциско начали борьбу с бездомными, выдавая им билеты в один конец - РИА Новости, 04.08.2024
В Сан-Франциско начали борьбу с бездомными, выдавая им билеты в один конец
Власти американского города Сан-Франциско в штате Калифорния решили начать борьбу с засилием бездомных, выписывая им штрафы и выдавая бесплатные билеты на... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:40
2024-08-04T17:41
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Власти американского города Сан-Франциско в штате Калифорния решили начать борьбу с засилием бездомных, выписывая им штрафы и выдавая бесплатные билеты на автобусы в один конец, сообщает газета New York Times. "Мэр Лондон Брид поручила городским чиновникам выписывать штрафы и поощрять бездомных уезжать из города, предлагая бесплатные билеты на автобус", - пишет издание. Сан-Франциско традиционно пользуется повышенной популярностью среди лиц без определенного места жительства, которые съезжаются туда из-за круглогодично мягкого климата и подхода местных властей, которые не борются с их распространением. Как говорится в публикации, по решению мэра городские власти теперь запрещают бездомным оставаться на тротуарах для ночевки. Кроме того, на уровне департамента полиции издано поручение штрафовать людей, которые сидят, лежат или устанавливают палатки в пешеходных зонах. Одновременно власти стали выдавать бездомным автобусные билеты в один конец, чтобы те покидали город. Ранее Брид запустила кампанию по борьбе с кризисом распространения наркотиков в городе. В рамках новой программы власти Сан-Франциско начнут выплачивать наркозависимым денежные вознаграждения в размере 100 долларов в неделю за сдачу отрицательных тестов на запрещенные вещества.
https://ria.ru/20240529/opros-1949161167.html
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в мире, сан-франциско, калифорния, лондон
В мире, Сан-Франциско, Калифорния, Лондон
В Сан-Франциско начали борьбу с бездомными, выдавая им билеты в один конец

NYT: в Сан-Франциско начали борьбу с бездомными, выдавая им билеты в один конец

© РИА Новости / Михаил ТургиевБездомный в Сан-Франциско
Бездомный в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Бездомный в Сан-Франциско. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Власти американского города Сан-Франциско в штате Калифорния решили начать борьбу с засилием бездомных, выписывая им штрафы и выдавая бесплатные билеты на автобусы в один конец, сообщает газета New York Times.
"Мэр Лондон Брид поручила городским чиновникам выписывать штрафы и поощрять бездомных уезжать из города, предлагая бесплатные билеты на автобус", - пишет издание.
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Сан-Франциско традиционно пользуется повышенной популярностью среди лиц без определенного места жительства, которые съезжаются туда из-за круглогодично мягкого климата и подхода местных властей, которые не борются с их распространением.
Как говорится в публикации, по решению мэра городские власти теперь запрещают бездомным оставаться на тротуарах для ночевки. Кроме того, на уровне департамента полиции издано поручение штрафовать людей, которые сидят, лежат или устанавливают палатки в пешеходных зонах.
Одновременно власти стали выдавать бездомным автобусные билеты в один конец, чтобы те покидали город.
Ранее Брид запустила кампанию по борьбе с кризисом распространения наркотиков в городе. В рамках новой программы власти Сан-Франциско начнут выплачивать наркозависимым денежные вознаграждения в размере 100 долларов в неделю за сдачу отрицательных тестов на запрещенные вещества.
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