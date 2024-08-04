https://ria.ru/20240804/signal-1963971658.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале губернатора. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T12:46

2024-08-04T12:46

2024-08-04T12:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале губернатора. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 12.31 мск, через 5 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области – отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240801/svo-1963420918.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины