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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024
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12:46 04.08.2024
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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале губернатора. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:46
2024-08-04T12:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале губернатора. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 12.31 мск, через 5 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области – отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале губернатора.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 12.31 мск, через 5 минут угрозу отменили.
«
"Вся территория Белгородской области – отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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