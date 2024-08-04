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Шор обвинил власти Молдавии в попытке отстранить его блок от выборов - РИА Новости, 04.08.2024
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18:03 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/shor--1964010418.html
Шор обвинил власти Молдавии в попытке отстранить его блок от выборов
Шор обвинил власти Молдавии в попытке отстранить его блок от выборов - РИА Новости, 04.08.2024
Шор обвинил власти Молдавии в попытке отстранить его блок от выборов
Власти Молдавии предпринимают шаги, которые могут помешать оппозиционному блоку "Победа" принять участие в предстоящих президентских выборах и референдуме о... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T18:03
2024-08-04T18:03
молдавия
в мире
москва
россия
илан шор
майя санду
василий боля
возрождение
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КИШИНЕВ, 4 авг – РИА Новости. Власти Молдавии предпринимают шаги, которые могут помешать оппозиционному блоку "Победа" принять участие в предстоящих президентских выборах и референдуме о евроинтеграции, заявил в воскресенье лидер политической силы Илан Шор. Блок "Победа" выдвинул в пятницу депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал соответствующие документы в ЦИК на его участие в выборах главы молдавского государства. Ранее политсила также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, призывая своих сторонников проголосовать против вступления Молдавии в ЕС. ЦИК на заседании в субботу объединил эти заявки и перенес решение о допуске блока на 7 августа. В избиркоме объяснили это решение тем, что в ходе проверок документов, представленные блоком, материалы содержат определённые технические ошибки. Заявители должны до 6 августа ответить на уточняющие вопросы и представить дополнительные документы. "То, что Центральная избирательная комиссия отклонила нашу заявку и не зарегистрировала блок для участия в референдуме, является грубейшим нарушением законодательства. Мы знаем, что готовится массовая фальсификация на выборах. Мы знаем, что все члены комиссии получили жёсткие указания сверху: ни в коем случае не допускать главную оппозиционную силу страны участвовать в референдуме и выборах президента. Сегодня главная задача президента страны Майи Санду и её партии – удержаться любой ценой у власти, потому что противоположная для них ситуация – это тюрьма", – заявил Шор в видеообращении в своём Telegram-канале. Политик отметил, что в случае отстранения блока от участия в референдуме и президентских выборах, политическая сила готова прибегнуть к другим мерам. "Сегодня ЦИК – это дубинка власти, которая будет пытаться сфальсифицировать выборы любыми путями. Но мы подготовились и у нас есть альтернативные решения для этих проблем. Мы идём вперёд, следим и фиксируем нарушения избирательной комиссии с первого момента референдума", – добавил Шор. Президентские выборы в стране назначены на 20 октября. В тот же день состоится референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз. На данный момент 14 политиков, включая Санду, заявили о желании баллотироваться на пост президента. В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлен о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Шор возглавил исполнительный комитет нового блока, однако против его руководства были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240804/moldaviya-1963990952.html
https://ria.ru/20240729/moldavija-1962739851.html
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молдавия, в мире, москва, россия, илан шор, майя санду, василий боля, возрождение, евразийский экономический союз, евросоюз
Молдавия, В мире, Москва, Россия, Илан Шор, Майя Санду, Василий Боля, Возрождение, Евразийский экономический союз, Евросоюз
Шор обвинил власти Молдавии в попытке отстранить его блок от выборов

Шор обвинил власти Молдавии в попытке отстранить его блок от выборов президента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 авг – РИА Новости. Власти Молдавии предпринимают шаги, которые могут помешать оппозиционному блоку "Победа" принять участие в предстоящих президентских выборах и референдуме о евроинтеграции, заявил в воскресенье лидер политической силы Илан Шор.
Блок "Победа" выдвинул в пятницу депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал соответствующие документы в ЦИК на его участие в выборах главы молдавского государства. Ранее политсила также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, призывая своих сторонников проголосовать против вступления Молдавии в ЕС. ЦИК на заседании в субботу объединил эти заявки и перенес решение о допуске блока на 7 августа. В избиркоме объяснили это решение тем, что в ходе проверок документов, представленные блоком, материалы содержат определённые технические ошибки. Заявители должны до 6 августа ответить на уточняющие вопросы и представить дополнительные документы.
Октавиан Цыку - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Оппозиционные правые партии в Молдавии выдвинули кандидата в президенты
Вчера, 15:22
"То, что Центральная избирательная комиссия отклонила нашу заявку и не зарегистрировала блок для участия в референдуме, является грубейшим нарушением законодательства. Мы знаем, что готовится массовая фальсификация на выборах. Мы знаем, что все члены комиссии получили жёсткие указания сверху: ни в коем случае не допускать главную оппозиционную силу страны участвовать в референдуме и выборах президента. Сегодня главная задача президента страны Майи Санду и её партии – удержаться любой ценой у власти, потому что противоположная для них ситуация – это тюрьма", – заявил Шор в видеообращении в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что в случае отстранения блока от участия в референдуме и президентских выборах, политическая сила готова прибегнуть к другим мерам.
"Сегодня ЦИК – это дубинка власти, которая будет пытаться сфальсифицировать выборы любыми путями. Но мы подготовились и у нас есть альтернативные решения для этих проблем. Мы идём вперёд, следим и фиксируем нарушения избирательной комиссии с первого момента референдума", – добавил Шор.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Таубер рассказала о моральном давлении на оппозицию в Молдавии
29 июля, 16:55
Президентские выборы в стране назначены на 20 октября. В тот же день состоится референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз. На данный момент 14 политиков, включая Санду, заявили о желании баллотироваться на пост президента.
В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлен о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Шор возглавил исполнительный комитет нового блока, однако против его руководства были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Власти Молдавии выдумали антироссийский скандал для Запада, заявил Додон
2 августа, 19:10
 
МолдавияВ миреМоскваРоссияИлан ШорМайя СандуВасилий БоляВозрождениеЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
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