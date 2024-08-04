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В Херсонской области уничтожили украинский БПЛА, упавший у жилого дома - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/saldo-1964032315.html
В Херсонской области уничтожили украинский БПЛА, упавший у жилого дома
В Херсонской области уничтожили украинский БПЛА, упавший у жилого дома - РИА Новости, 04.08.2024
В Херсонской области уничтожили украинский БПЛА, упавший у жилого дома
Дрон-камикадзе упал возле подъезда многоквартирного дома в Новой Каховке Херсонской области, его оперативно ликвидировали, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T21:04
2024-08-04T21:04
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
новая каховка
украина
безопасность
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дрон-камикадзе упал возле подъезда многоквартирного дома в Новой Каховке Херсонской области, его оперативно ликвидировали, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Враг пытался напасть на подъезд многоквартирного дома в Новой Каховке. Неподалёку от подъезда одного из домов на улице Победы в городе упал дрон-камикадзе ВФУ (вооруженных формирований Украины). Беспилотник не взорвался, сапёры его оперативно ликвидировали. Киевские боевики всё чаще наносят террористические удары по обычным жилым многоэтажкам, за текущие сутки противник напал минимум на два многоквартирных дома. Этот дом мог стать третьим, но, к счастью, план врага провалился", - написал он в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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владимир сальдо, херсонская область , новая каховка, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Новая Каховка, Украина, Безопасность
В Херсонской области уничтожили украинский БПЛА, упавший у жилого дома

Сальдо: в Херсонской области уничтожили украинский БПЛА, упавший у жилого дома

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дрон-камикадзе упал возле подъезда многоквартирного дома в Новой Каховке Херсонской области, его оперативно ликвидировали, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Враг пытался напасть на подъезд многоквартирного дома в Новой Каховке. Неподалёку от подъезда одного из домов на улице Победы в городе упал дрон-камикадзе ВФУ (вооруженных формирований Украины). Беспилотник не взорвался, сапёры его оперативно ликвидировали. Киевские боевики всё чаще наносят террористические удары по обычным жилым многоэтажкам, за текущие сутки противник напал минимум на два многоквартирных дома. Этот дом мог стать третьим, но, к счастью, план врага провалился", - написал он в своём Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьНовая КаховкаУкраинаБезопасность
 
 
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