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В Херсонской области уничтожили украинский БПЛА, упавший у жилого дома

В Херсонской области уничтожили украинский БПЛА, упавший у жилого дома - РИА Новости, 04.08.2024

В Херсонской области уничтожили украинский БПЛА, упавший у жилого дома

Дрон-камикадзе упал возле подъезда многоквартирного дома в Новой Каховке Херсонской области, его оперативно ликвидировали, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T21:04

2024-08-04T21:04

2024-08-04T21:04

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

новая каховка

украина

безопасность

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дрон-камикадзе упал возле подъезда многоквартирного дома в Новой Каховке Херсонской области, его оперативно ликвидировали, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Враг пытался напасть на подъезд многоквартирного дома в Новой Каховке. Неподалёку от подъезда одного из домов на улице Победы в городе упал дрон-камикадзе ВФУ (вооруженных формирований Украины). Беспилотник не взорвался, сапёры его оперативно ликвидировали. Киевские боевики всё чаще наносят террористические удары по обычным жилым многоэтажкам, за текущие сутки противник напал минимум на два многоквартирных дома. Этот дом мог стать третьим, но, к счастью, план врага провалился", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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владимир сальдо, херсонская область , новая каховка, украина, безопасность