Часы Судного дня показывают без двух минут, заявил Рябков

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире, показывают "без двух минут", однако не стоит считать, что их ход необратим, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Не хотелось бы говорить в терминах - "мы в свободном падении", "мы летим в пропасть", "мы находимся на краю скатывания в неуправляемый хаос" и так далее, хотя логика подсказывает, что подобного рода эпитеты, наверное, все чаще приходят в голову. Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут. Это не значит, что ход часов необратим и начнется бой "Часов Судного дня". Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему", - сказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до "ядерной полуночи" - так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В прошлом году стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" - до нее 90 секунд. В 2018 и 2019 годах часы Судного дня находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после испытаний водородных бомб в США и СССР. Самым спокойным временем стал 1991 год, тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.

