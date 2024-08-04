https://ria.ru/20240804/russkie-1963741368.html

"Альтернатив все меньше". Прибалтика выдвинула русским ультиматум

"Альтернатив все меньше". Прибалтика выдвинула русским ультиматум - РИА Новости, 04.08.2024

"Альтернатив все меньше". Прибалтика выдвинула русским ультиматум

Эстонские власти реализуют программу по борьбе с Русским миром. Под ударом — местная православная церковь: ее медленно, но верно склоняют к разрыву отношений с... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T08:00

2024-08-04T08:00

2024-08-04T08:02

религия

эстония

прибалтика

москва

русская православная церковь

московский патриархат

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Эстонские власти реализуют программу по борьбе с Русским миром. Под ударом — местная православная церковь: ее медленно, но верно склоняют к разрыву отношений с Москвой. Для этого чиновники прибегли к проверенной тактике — стальной кулак в бархатной перчатке.Иной подходРуководство Эстонской православной Церкви (ЭПЦ) в очередной раз встретилось с представителями МВД республики. Вновь обсуждали вопрос о снижении влияния Московского патриархата, каноническая часть которого — ЭПЦ.Идеологическую борьбу ведомство развернуло еще весной. В конце марта в Москве состоялся съезд Всемирного русского народного собора (ВРНС). В итоговом документе специальная военная операция провозглашалась "священной войной" и "национально-освободительной борьбой русского народа".Собор проходил под председательством патриарха Кирилла. Поэтому эстонское МВД предложило незамедлительно признать РПЦ "террористической" организацией. И даже внесло соответствующий законопроект в парламент.Параллельно началась "воспитательная работа": священников вызывали на допросы в министерство, чиновники ездили по монастырям — рассказывали об "угрозах, которые несет в себе нынешняя ситуация".А позже глава МВД Лаури Ляэнеметс поставил вопрос ребром: эстонские приходы должны в кратчайшие сроки решить, разрывать или нет каноническую связь с Московским патриархатом.Руководство ЭПЦ подошло к проблеме "с чувством, с толком, с расстановкой" — ведь подобные вещи не решаются за день или неделю."Сегодня <…> один человек был неправ. Я перешел под каноническое руководство другого. Завтра другой человек ошибается, и что, я должен искать третьего? <…> В политике мы видим, что люди меняются, правительства меняются, партии меняются — все это происходит очень быстро. В церкви мы ожидаем несколько иного подхода", — говорил в начале июля епископ Тартуский Даниил (Леписк).На тот момент, добавил он, все варианты лежали на столе и нужно было внимательно их изучить. Да и МВД, кажется, не очень спешило с решением вопроса. Правда, методично, как в школе, проверяло "домашнее задание". Вот и нынешняя встреча стала промежуточным контролем.Как хочется не получитсяВ ходе обсуждения представитель ведомства Райво Кюйт первым делом поспешил успокоить духовенство: государство не намерено закрывать храмы и монастыри ЭПЦ и мешать работе приходов. "Свобода вероисповедания гарантирована, и богослужения будут продолжаться", — заверил он.Затем священнослужители представили собственный сценарий выхода из кризиса. На первом этапе предлагается внести изменения в действующий устав Эстонской церкви. "Мы часто слышим в наш адрес обвинения, — пояснил епископ Даниил (Леписк), — мол, мы напрямую подчиняемся либо патриарху, либо даже президенту соседнего государства (России. — Прим. ред.). Но мы уже сказали, что такого прямого подчинения у нас нет, есть канонические <…> связи".Поскольку тема очень болезненная, клирики согласились убрать из своего устава все ссылки на устав РПЦ. И оставить лишь одну — на томос патриарха Алексия II 1993 года, по которому ЭПЦ стала самоуправляемой. Сделать это намерены к концу августа.А вот со вторым этапом возникли сложности. МВД неоднократно говорило, что идеальный вариант — объединение Эстонской церкви с ЭАПЦ (Эстонской апостольской православной церковью). Но с ней у русского духовенства в республике всегда были натянутые отношения.Подконтрольная Константинополю и учрежденная не вполне каноническим путем, ЭАПЦ в 1990-е стала яблоком раздора между двумя религиозными организациями. Дошло даже до короткого разрыва евхаристического общения.В нынешних условиях, пояснил епископ Тартуский, ни прихожане, ни духовенство не согласны на такое объединение. Пока церковное руководство согласилось лишь на формальные консультации с ЭАПЦ.В теории, добавил он, возможно попросить РПЦ об автокефалии — полной независимости. Но практика показывает, что этот процесс может затянуться на годы или десятилетия."Небольшие компромиссы"Кроме того, есть еще одна трудность. На территории Эстонии находятся два объекта "на особом положении". Первый — кафедральный собор Александра Невского в Таллине. Он — ставропигиальный, то есть подчиняется непосредственно патриарху Московскому.Это существенно затрудняет как правовой, так и канонический процесс отмежевания от РПЦ. Но, как следует из последней публикации на сайте ЭПЦ, местный синод уже направил патриарху обращение с просьбой отменить ставропигию.Второй объект с таким же статусом — Пюхтицкий монастырь в Куремяэ — один из русских духовных центров в Прибалтике. Учитывая это, налаживать диалог с инокинями отправился лично министр внутренних дел.Однако настоятельница обители игуменья Филарета наотрез отказалась говорить о каком-либо переподчинении."От нас хотят, чтобы мы по своей инициативе отказались от ставропигиального статуса, — заявила она в открытом письме Совету церквей Эстонии. — <…> Мы не можем, не имеем права в одностороннем порядке разорвать его, так как ставропигиальный статус <…> прописан в Уставе, <…> который мы по своей воле не вправе изменять".По словам вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, нынешняя ситуация напоминает ту, что была в Латвии. Там церковное руководство также внесло правки в свой устав и даже провела хиротонию (поставление в священники) независимо от канонического центра — РПЦ. Причем последняя отнеслась к этому внешне спокойно."Есть ощущение, — продолжает эксперт, — что Эстония смотрит на соседнюю республику, перенимает ее опыт. Но с поправкой на свои особенности: существование параллельной церковной структуры — ЭАПЦ — и более тесные исторические связи с Москвой".Ни государство, ни духовенство не хотят делать резких шагов. Пока все идет в сторону "небольших компромиссов", которые, впрочем, понемногу отдаляют ЭПЦ от Московского патриархата. Эстонская церковь постарается максимально отсрочить роковой момент. Но есть вероятность, что власти поставят новые, более жесткие условия.

https://ria.ru/20240723/russkiy-1961282338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эстония, прибалтика, москва, русская православная церковь, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение