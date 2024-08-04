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В Твери ребенок пострадал при активации подаренной страйкбольной гранаты
В Твери ребенок пострадал при активации подаренной страйкбольной гранаты - РИА Новости, 04.08.2024
В Твери ребенок пострадал при активации подаренной страйкбольной гранаты
Ребенок в Твери активировал на детской площадке подаренную дедушкой страйкбольную гранату, ему оказана медицинская помощь, правоохранительные органы... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T20:03
2024-08-04T20:03
2024-08-04T20:03
тверь
происшествия
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РЯЗАНЬ, 4 авг — РИА Новости. Ребенок в Твери активировал на детской площадке подаренную дедушкой страйкбольную гранату, ему оказана медицинская помощь, правоохранительные органы организовали проверки, сообщили региональные СУСК и прокуратура. "Предварительно установлено, что 4 августа текущего года около 16 часов на детской площадке мальчик активировал спортивный снаряд для игры в страйкбол "игровая граната", которую ранее приобрел ребенку его дедушка. Малолетнему оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале, уточнив, что Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери организовано проведение процессуальной проверки. О проверке сообщила также прокуратура региона. Ведомство даст оценку действиям законных представителей, органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул и предупреждению их травматизма.
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тверь, происшествия
В Твери ребенок пострадал при активации подаренной страйкбольной гранаты
СУСК: в Твери ребенок пострадал при активации подаренной страйкбольной гранаты
РЯЗАНЬ, 4 авг — РИА Новости.
Ребенок в Твери активировал на детской площадке
подаренную дедушкой страйкбольную гранату, ему оказана медицинская помощь, правоохранительные органы организовали проверки, сообщили региональные СУСК и прокуратура.
"Предварительно установлено, что 4 августа текущего года около 16 часов на детской площадке мальчик активировал спортивный снаряд для игры в страйкбол "игровая граната", которую ранее приобрел ребенку его дедушка. Малолетнему оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале, уточнив, что Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери организовано проведение процессуальной проверки.
О проверке сообщила также прокуратура региона. Ведомство даст оценку действиям законных представителей, органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул и предупреждению их травматизма.