https://ria.ru/20240804/pozhar-1964029836.html

В Северодвинске загорелось здание на площади три тысячи "квадратов"

В Северодвинске загорелось здание на площади три тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.08.2024

В Северодвинске загорелось здание на площади три тысячи "квадратов"

Пожар на складе в Северодвинске под Архангельском охватил три тысячи квадратных метров, предварительно, внутри находятся кислородные баллоны, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T20:39

2024-08-04T20:39

2024-08-04T20:45

происшествия

северодвинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

архангельск

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар на складе в Северодвинске под Архангельском охватил три тысячи квадратных метров, предварительно, внутри находятся кислородные баллоны, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Архангельской области огнеборцы МЧС России тушат склад. В Северодвинске огонь охватил 3 000 квадратных метров здания. Предварительно, внутри находятся кислородные баллоны", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20240804/pozhar-1964029734.html

северодвинск

россия

архангельск

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происшествия, северодвинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, архангельск