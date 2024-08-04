https://ria.ru/20240804/pozhar-1964029836.html
В Северодвинске загорелось здание на площади три тысячи "квадратов"
В Северодвинске загорелось здание на площади три тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.08.2024
В Северодвинске загорелось здание на площади три тысячи "квадратов"
Пожар на складе в Северодвинске под Архангельском охватил три тысячи квадратных метров, предварительно, внутри находятся кислородные баллоны, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T20:39
2024-08-04T20:39
2024-08-04T20:45
происшествия
северодвинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
архангельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар на складе в Северодвинске под Архангельском охватил три тысячи квадратных метров, предварительно, внутри находятся кислородные баллоны, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Архангельской области огнеборцы МЧС России тушат склад. В Северодвинске огонь охватил 3 000 квадратных метров здания. Предварительно, внутри находятся кислородные баллоны", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20240804/pozhar-1964029734.html
северодвинск
россия
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северодвинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, архангельск
Происшествия, Северодвинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Архангельск
В Северодвинске загорелось здание на площади три тысячи "квадратов"
МЧС РФ: в Северодвинске загорелось здание на площади 3000 квадратных метров