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Угрозу распространения огня на склад ГСМ в Азове минимизировали
Угрозу распространения огня на склад ГСМ в Азове минимизировали - РИА Новости, 04.08.2024
Угрозу распространения огня на склад ГСМ в Азове минимизировали
Угроза распространения огня на склад ГСМ в Азове Ростовской области минимизирована, силы пожаротушения наращиваются, сообщил губернатор Василий Голубев в своём... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T20:38
2024-08-04T20:38
2024-08-04T20:47
азов
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Угроза распространения огня на склад ГСМ в Азове Ростовской области минимизирована, силы пожаротушения наращиваются, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале.Крупный пожар произошел в промзоне Азова в воскресенье вечером. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. По данным властей региона, была угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ. Возгорание локализовано."Как оценивают специалисты, пожар непростой. Огонь охватил большую площадь, тушить горящие автопокрышки сложно. Поэтому ожидать быстрой ликвидации горения не приходится. Сейчас силы и средства для пожаротушения наращиваются - на место прибыл пожарный поезд. Главное - удалось минимизировать угрозу распространения огня на расположенный рядом склад ГСМ", - написал Голубев.
https://ria.ru/20240730/mchs-1962930413.html
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азов, ростовская область, происшествия
Азов, Ростовская область, Происшествия
Угрозу распространения огня на склад ГСМ в Азове минимизировали
Пожарные минимизировали угрозу распространения огня в Ростовской области