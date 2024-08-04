https://ria.ru/20240804/pozhar-1964020686.html

В центре Ростова-на-Дону потушили открытый огонь в старинном доме

В центре Ростова-на-Дону потушили открытый огонь в старинном доме - РИА Новости, 04.08.2024

В центре Ростова-на-Дону потушили открытый огонь в старинном доме

Пожарные ликвидировали открытое горение в старинном здании, в котором находился доходный дом, в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T19:30

2024-08-04T19:30

2024-08-04T19:30

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1964012173_2:51:1094:665_1920x0_80_0_0_a6c679000e83293557c0c3e6aca57bdb.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в старинном здании, в котором находился доходный дом, в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания (доходный дом Ботвинникова) загорелась на улице Серафимовича, 54 в Ростове-на-Дону в воскресенье днем. Пожару был присвоен первый ранг сложности, движение транспорта в районе пожара было перекрыто. Позже огонь удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. "В 19.11 ликвидация открытого горения", - сказал он. К тушению привлечены от МЧС 16 единиц техники, 49 человек.

https://ria.ru/20240804/pozhar-1964015028.html

https://ria.ru/20240804/pozhar-1963925332.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)