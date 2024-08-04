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В Ростовской области пожарный поезд направили к месту возгорания на складе
В Ростовской области пожарный поезд направили к месту возгорания на складе - РИА Новости, 04.08.2024
В Ростовской области пожарный поезд направили к месту возгорания на складе
Пожарный поезд направили к месту возгорания на складе автопокрышек в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T19:09
2024-08-04T19:09
2024-08-04T19:21
происшествия
азов
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Пожарный поезд направили к месту возгорания на складе автопокрышек в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Крупный пожар произошел в промзоне Азова в воскресенье вечером. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. По данным властей региона, есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ."К месту возгорания следует пожарный поезд", - сказал он.На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники.
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происшествия, азов, ростовская область
Происшествия, Азов, Ростовская область
В Ростовской области пожарный поезд направили к месту возгорания на складе
МЧС: в Ростовской области направили пожарный поезд к месту возгорания на складе