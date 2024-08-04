https://ria.ru/20240804/pozhar-1964018951.html

В Ростовской области пожарный поезд направили к месту возгорания на складе

В Ростовской области пожарный поезд направили к месту возгорания на складе - РИА Новости, 04.08.2024

В Ростовской области пожарный поезд направили к месту возгорания на складе

Пожарный поезд направили к месту возгорания на складе автопокрышек в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T19:09

2024-08-04T19:09

2024-08-04T19:21

происшествия

азов

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Пожарный поезд направили к месту возгорания на складе автопокрышек в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Крупный пожар произошел в промзоне Азова в воскресенье вечером. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. По данным властей региона, есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ."К месту возгорания следует пожарный поезд", - сказал он.На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники.

https://ria.ru/20240804/pozhar-1963925332.html

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азов

ростовская область

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2024

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происшествия, азов, ростовская область