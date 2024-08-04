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В Ростовской области пожарный поезд направили к месту возгорания на складе - РИА Новости, 04.08.2024
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19:09 04.08.2024 (обновлено: 19:21 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/pozhar-1964018951.html
В Ростовской области пожарный поезд направили к месту возгорания на складе
В Ростовской области пожарный поезд направили к месту возгорания на складе - РИА Новости, 04.08.2024
В Ростовской области пожарный поезд направили к месту возгорания на складе
Пожарный поезд направили к месту возгорания на складе автопокрышек в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T19:09
2024-08-04T19:21
происшествия
азов
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Пожарный поезд направили к месту возгорания на складе автопокрышек в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Крупный пожар произошел в промзоне Азова в воскресенье вечером. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. По данным властей региона, есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ."К месту возгорания следует пожарный поезд", - сказал он.На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники.
https://ria.ru/20240804/pozhar-1963925332.html
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происшествия, азов, ростовская область
Происшествия, Азов, Ростовская область
В Ростовской области пожарный поезд направили к месту возгорания на складе

МЧС: в Ростовской области направили пожарный поезд к месту возгорания на складе

© Главное управление МЧС России по Ростовской областиПожар в промзоне в Азове Ростовской области
Пожар в промзоне в Азове Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Главное управление МЧС России по Ростовской области
Пожар в промзоне в Азове Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Пожарный поезд направили к месту возгорания на складе автопокрышек в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Крупный пожар произошел в промзоне Азова в воскресенье вечером. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. По данным властей региона, есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.
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"К месту возгорания следует пожарный поезд", - сказал он.
На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники.
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