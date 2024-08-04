Рейтинг@Mail.ru
Пожар на складе в Азове может распространиться на соседние объекты - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 04.08.2024 (обновлено: 18:50 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/pozhar-1964015028.html
Пожар на складе в Азове может распространиться на соседние объекты
Пожар на складе в Азове может распространиться на соседние объекты - РИА Новости, 04.08.2024
Пожар на складе в Азове может распространиться на соседние объекты
Пожар на складе автопокрышек в Азове Ростовской области может распространиться на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ, сообщил губернатор региона Василий РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T18:31
2024-08-04T18:50
происшествия
азов
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1964027070_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0102f098cd328ab7186942db58054112.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Пожар на складе автопокрышек в Азове Ростовской области может распространиться на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее МЧС сообщило о крупном пожаре в промзоне Азова. С открытой территории огонь перекинулся на склад. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. "В Азове подразделения пожарных ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек. Площадь пожара составляет 5 тысяч кв. м., есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ", - написал Голубев.К тушению привлечены 34 человека и 9 единиц техники.
https://ria.ru/20240619/pozhar-1954083049.html
азов
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1964027070_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_09371dd624d0750724eee83cd83524c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, азов, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Азов, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Азове может распространиться на соседние объекты

Губернатор Голубев: пожар в Азове может распространиться на соседние объекты

© Главное управление МЧС России по Ростовской областиПожар в промзоне в Азове Ростовской области
Пожар в промзоне в Азове Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Главное управление МЧС России по Ростовской области
Пожар в промзоне в Азове Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Пожар на складе автопокрышек в Азове Ростовской области может распространиться на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщило о крупном пожаре в промзоне Азова. С открытой территории огонь перекинулся на склад. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров.
«
"В Азове подразделения пожарных ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек. Площадь пожара составляет 5 тысяч кв. м., есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ", - написал Голубев.
К тушению привлечены 34 человека и 9 единиц техники.
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"
19 июня, 19:10
 
ПроисшествияАзовРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала