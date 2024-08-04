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Пожар на складе в Азове может распространиться на соседние объекты

Пожар на складе в Азове может распространиться на соседние объекты - РИА Новости, 04.08.2024

Пожар на складе в Азове может распространиться на соседние объекты

Пожар на складе автопокрышек в Азове Ростовской области может распространиться на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ, сообщил губернатор региона Василий РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T18:31

2024-08-04T18:31

2024-08-04T18:50

происшествия

азов

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Пожар на складе автопокрышек в Азове Ростовской области может распространиться на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее МЧС сообщило о крупном пожаре в промзоне Азова. С открытой территории огонь перекинулся на склад. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. "В Азове подразделения пожарных ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек. Площадь пожара составляет 5 тысяч кв. м., есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ", - написал Голубев.К тушению привлечены 34 человека и 9 единиц техники.

https://ria.ru/20240619/pozhar-1954083049.html

азов

ростовская область

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происшествия, азов, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)