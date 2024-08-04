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В центре Ростова-на-Дону загорелось старинное здание
В центре Ростова-на-Дону загорелось старинное здание - РИА Новости, 04.08.2024
В центре Ростова-на-Дону загорелось старинное здание
Старинное здание, в котором находился доходный дом, загорелось в центре Ростова-на-Дону на трехстах квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:43
2024-08-04T16:43
2024-08-04T18:15
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Старинное здание, в котором находился доходный дом, загорелось в центре Ростова-на-Дону на трехстах квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."В 15.29 поступило сообщение о пожаре на улице Серафимовича, 54 в Ростове-на-Дону. Горит кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания (доходный дом Ботвинникова - ред.) на площади 300 квадратных метров", - сказал он.Подразделения реагируют по первому рангу.К тушению привлечены от МЧС 16 единиц техники, 49 человек.
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В центре Ростова-на-Дону загорелось старинное здание
ГУ МЧС: в центре Ростова-на-Дону загорелось старинное здание на 300 квадратах