https://ria.ru/20240804/pozhar-1964000971.html

В центре Ростова-на-Дону загорелось старинное здание

В центре Ростова-на-Дону загорелось старинное здание - РИА Новости, 04.08.2024

В центре Ростова-на-Дону загорелось старинное здание

Старинное здание, в котором находился доходный дом, загорелось в центре Ростова-на-Дону на трехстах квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:43

2024-08-04T16:43

2024-08-04T18:15

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Старинное здание, в котором находился доходный дом, загорелось в центре Ростова-на-Дону на трехстах квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."В 15.29 поступило сообщение о пожаре на улице Серафимовича, 54 в Ростове-на-Дону. Горит кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания (доходный дом Ботвинникова - ред.) на площади 300 квадратных метров", - сказал он.Подразделения реагируют по первому рангу.К тушению привлечены от МЧС 16 единиц техники, 49 человек.

https://ria.ru/20240803/pozhar-1963909568.html

ростов-на-дону

россия

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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия