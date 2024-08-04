https://ria.ru/20240804/pozhar-1963927220.html

В Кировской области загорелось здание фанерного комбината

В Кировской области загорелось здание фанерного комбината - РИА Новости, 04.08.2024

В Кировской области загорелось здание фанерного комбината

Деревянное здание загорелось на территории фанерного комбината в Кировской области, возгорание локализовано на 900 "квадратах", пострадавших, предварительно,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T01:51

2024-08-04T01:51

2024-08-04T01:51

происшествия

россия

кировская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Деревянное здание загорелось на территории фанерного комбината в Кировской области, возгорание локализовано на 900 "квадратах", пострадавших, предварительно, нет, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. "В 23.04 поступила информация о пожаре в деревянном неэксплуатируемом административном здании на территории фанерного комбината в Нововятском районе Кирова", - говорится в сообщении. В тушении задействованы шесть пожарных расчетов МЧС России и областной пожарно-спасательной службы. Отмечается, что в 00.13 пожар был локализован на площади 900 квадратных метров. Подчеркивается, что угрозы распространения огня на другие объекты нет. Предварительно, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

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россия

кировская область

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происшествия, россия, кировская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)