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В Кировской области загорелось здание фанерного комбината - РИА Новости, 04.08.2024
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01:51 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/pozhar-1963927220.html
В Кировской области загорелось здание фанерного комбината
В Кировской области загорелось здание фанерного комбината - РИА Новости, 04.08.2024
В Кировской области загорелось здание фанерного комбината
Деревянное здание загорелось на территории фанерного комбината в Кировской области, возгорание локализовано на 900 "квадратах", пострадавших, предварительно,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T01:51
2024-08-04T01:51
происшествия
россия
кировская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Деревянное здание загорелось на территории фанерного комбината в Кировской области, возгорание локализовано на 900 "квадратах", пострадавших, предварительно, нет, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. "В 23.04 поступила информация о пожаре в деревянном неэксплуатируемом административном здании на территории фанерного комбината в Нововятском районе Кирова", - говорится в сообщении. В тушении задействованы шесть пожарных расчетов МЧС России и областной пожарно-спасательной службы. Отмечается, что в 00.13 пожар был локализован на площади 900 квадратных метров. Подчеркивается, что угрозы распространения огня на другие объекты нет. Предварительно, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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происшествия, россия, кировская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Кировская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кировской области загорелось здание фанерного комбината

В Кировской области загорелось здание фанерного комбината, пожар локализован

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Деревянное здание загорелось на территории фанерного комбината в Кировской области, возгорание локализовано на 900 "квадратах", пострадавших, предварительно, нет, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.
"В 23.04 поступила информация о пожаре в деревянном неэксплуатируемом административном здании на территории фанерного комбината в Нововятском районе Кирова", - говорится в сообщении.
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В тушении задействованы шесть пожарных расчетов МЧС России и областной пожарно-спасательной службы.
Отмечается, что в 00.13 пожар был локализован на площади 900 квадратных метров. Подчеркивается, что угрозы распространения огня на другие объекты нет. Предварительно, пострадавших нет.
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ПроисшествияРоссияКировская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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