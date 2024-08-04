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В Москве потушили пожар в пристройке жилого дома
В Москве потушили пожар в пристройке жилого дома - РИА Новости, 04.08.2024
В Москве потушили пожар в пристройке жилого дома
Пожар в подвале пристройки жилого 9-этажного дома в Москве полностью потушен, сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T01:09
2024-08-04T01:09
2024-08-04T01:09
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар в подвале пристройки жилого 9-этажного дома в Москве полностью потушен, сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС России. Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул на площади в 30 "квадратов" в подвале пристройки жилого девятиэтажного дома в Москве, пострадавших нет. "Пожар в административной пристройке на Бирюлевской улице полностью ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Столичный дептранс в свою очередь сообщил, что в связи с возгоранием перекрыто движение по Бирюлевской улице в районе дома 5.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар в пристройке жилого дома
МЧС: в Москве полностью потушили пожар в пристройке жилого дома