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В Москве потушили пожар в пристройке жилого дома - РИА Новости, 04.08.2024
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01:09 04.08.2024
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В Москве потушили пожар в пристройке жилого дома
В Москве потушили пожар в пристройке жилого дома - РИА Новости, 04.08.2024
В Москве потушили пожар в пристройке жилого дома
Пожар в подвале пристройки жилого 9-этажного дома в Москве полностью потушен, сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T01:09
2024-08-04T01:09
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар в подвале пристройки жилого 9-этажного дома в Москве полностью потушен, сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС России. Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул на площади в 30 "квадратов" в подвале пристройки жилого девятиэтажного дома в Москве, пострадавших нет. "Пожар в административной пристройке на Бирюлевской улице полностью ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Столичный дептранс в свою очередь сообщил, что в связи с возгоранием перекрыто движение по Бирюлевской улице в районе дома 5.
https://ria.ru/20240802/pozhar-1963760308.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар в пристройке жилого дома

МЧС: в Москве полностью потушили пожар в пристройке жилого дома

© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар в подвале пристройки жилого 9-этажного дома в Москве полностью потушен, сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС России.
Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул на площади в 30 "квадратов" в подвале пристройки жилого девятиэтажного дома в Москве, пострадавших нет.
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2 августа, 19:18
"Пожар в административной пристройке на Бирюлевской улице полностью ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Столичный дептранс в свою очередь сообщил, что в связи с возгоранием перекрыто движение по Бирюлевской улице в районе дома 5.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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