https://ria.ru/20240804/pozhar-1963925332.html

В Москве потушили пожар в пристройке жилого дома

В Москве потушили пожар в пристройке жилого дома - РИА Новости, 04.08.2024

В Москве потушили пожар в пристройке жилого дома

Пожар в подвале пристройки жилого 9-этажного дома в Москве полностью потушен, сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T01:09

2024-08-04T01:09

2024-08-04T01:09

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар в подвале пристройки жилого 9-этажного дома в Москве полностью потушен, сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС России. Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул на площади в 30 "квадратов" в подвале пристройки жилого девятиэтажного дома в Москве, пострадавших нет. "Пожар в административной пристройке на Бирюлевской улице полностью ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Столичный дептранс в свою очередь сообщил, что в связи с возгоранием перекрыто движение по Бирюлевской улице в районе дома 5.

https://ria.ru/20240802/pozhar-1963760308.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)