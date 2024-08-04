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В Москве загорелся подвал пристройки жилого дома
В Москве загорелся подвал пристройки жилого дома - РИА Новости, 04.08.2024
В Москве загорелся подвал пристройки жилого дома
Огонь вспыхнул на площади в 30 "квадратов" в подвале пристройки жилого девятиэтажного дома в Москве, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T00:53
2024-08-04T00:53
2024-08-04T00:53
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Огонь вспыхнул на площади в 30 "квадратов" в подвале пристройки жилого девятиэтажного дома в Москве, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. "На юге Москвы огнеборцы ликвидирует пожар. В подвале административной пристройки жилого девятиэтажного дома происходит загорание. Предварительная площадь горения 30 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении пожара задействованы 48 специалистов и 13 единиц техники. В настоящее время сведений о пострадавших не поступало.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся подвал пристройки жилого дома
В подвале пристройки жилого дома на юге Москвы вспыхнул пожар