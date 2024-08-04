https://ria.ru/20240804/pozhar--1964032827.html

В Северодвинске локализовали пожар на складе

В Северодвинске локализовали пожар на складе - РИА Новости, 04.08.2024

В Северодвинске локализовали пожар на складе

Пожар на складе в Северодвинске Архангельской области локализован, информирует региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T21:08

2024-08-04T21:08

2024-08-04T21:08

происшествия

северодвинск

архангельская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар на складе в Северодвинске Архангельской области локализован, информирует региональное ГУ МЧС. Ранее МЧС РФ сообщало о пожаре на складе на площади 3 тысячи квадратных метров в Северодвинске. Как отметили в ведомстве, предварительно, внутри находятся кислородные баллоны. ГУ МЧС по Архангельской области сообщает о локализации возгорания. "20.45 - пожар локализован", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства.

https://ria.ru/20240804/pozhar-1964015028.html

северодвинск

архангельская область

россия

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происшествия, северодвинск, архангельская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)