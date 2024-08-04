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В Северодвинске локализовали пожар на складе
В Северодвинске локализовали пожар на складе - РИА Новости, 04.08.2024
В Северодвинске локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Северодвинске Архангельской области локализован, информирует региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T21:08
2024-08-04T21:08
2024-08-04T21:08
происшествия
северодвинск
архангельская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар на складе в Северодвинске Архангельской области локализован, информирует региональное ГУ МЧС. Ранее МЧС РФ сообщало о пожаре на складе на площади 3 тысячи квадратных метров в Северодвинске. Как отметили в ведомстве, предварительно, внутри находятся кислородные баллоны. ГУ МЧС по Архангельской области сообщает о локализации возгорания. "20.45 - пожар локализован", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства.
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происшествия, северодвинск, архангельская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Северодвинск, Архангельская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Северодвинске локализовали пожар на складе
МЧС РФ: в Северодвинске локализовали пожар на складе